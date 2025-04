Barcellona-Inter si avvicina Dalla Spagna temono un fattore

Barcellona-Inter si disputerà stasera alle ore 21 allo Stadio Montjuic. In Spagna si guarda alla sfida anche da una prospettiva non favorevole ai catalani.LA SFIDA – Barcellona–Inter è il match d'andata delle semifinali di Champions League. I nerazzurri arrivano all'incontro nel momento più delicato della stagione, con le ultime tre sconfitte consecutive ad aver cancellato il sogno Triplete e ridimensionato le proprie ambizioni in Serie A. In questo contesto, i meneghini hanno l'opportunità di riemergere grazie a una prestazione in linea con quanto mostrato nella grande maggioranza dei match europei giocati in stagione. Solo attraverso una prova di resistenza e unità, infatti, la squadra di Simone Inzaghi può porre le premesse per immaginare qualcosa di importante in vista del doppio confronto coi catalani.

