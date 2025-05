Barcellona-Inter show Champions | Dumfries e Yamal finisce 3-3

show di Yamine Lamal, lo show dell'Inter, lo show della Champions League. Al Montjuic la semifinale d'andata finisce 3-3, un pareggio pirotecnico che fa girare la testa ai padroni di casa e lascia addirittura un briciolo di amaro in bocca a Simone Inzaghi. In Catalogna va di scena l'almanacco del calcio: almeno 5 gol su 6 strepitosi, pali, legni, giocate di altissima classe in ogni parte del campo, un paio di infortuni pesanti. Si deciderà tutto tra una settimana, a San Siro, e per i nerazzurri usciti con le ossa rotte in patria nell'ultima settimana, tra Coppa Italia e campionato, è già un mezzo miracolo. Ma è soprattutto la prestazione, di cuore, tecnica, intelligenza, a far sperare nell'impresa al ritorno. Ma sarà dura, durissima.I blaugrana di Flick hanno lo stesso approccio del Milan di Sacchi 1987 o delle squadre di Zeman: difesa altissima, ai limiti della follia considerata la posta in palio. 🔗 Liberoquotidiano.it - Barcellona-Inter, show Champions: Dumfries e Yamal, finisce 3-3 Lodi Yamine Lamal, lodell', lodellaLeague. Al Montjuic la semifinale d'andata3-3, un pareggio pirotecnico che fa girare la testa ai padroni di casa e lascia addirittura un briciolo di amaro in bocca a Simone Inzaghi. In Catalogna va di scena l'almanacco del calcio: almeno 5 gol su 6 strepitosi, pali, legni, giocate di altissima classe in ogni parte del campo, un paio di infortuni pesanti. Si deciderà tutto tra una settimana, a San Siro, e per i nerazzurri usciti con le ossa rotte in patria nell'ultima settimana, tra Coppa Italia e campionato, è già un mezzo miracolo. Ma è soprattutto la prestazione, di cuore, tecnica, intelligenza, a far sperare nell'impresa al ritorno. Ma sarà dura, durissima.I blaugrana di Flick hanno lo stesso approccio del Milan di Sacchi 1987 o delle squadre di Zeman: difesa altissima, ai limiti della follia considerata la posta in palio. 🔗 Liberoquotidiano.it

