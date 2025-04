Barcellona-Inter sale l’attesa | i tifosi nerazzurri in corteo dalle ramblas allo stadio

Inter. Il 20 di Calhanoglu, il 32 di Dimarco, e pure qualche tifoso con la tuta vintage con il biscione dello stemma di fine anni Ottanta. Passa il presidente, Beppe Marotta, insieme ai manager di Oaktree e a qualche fidanzata-moglie che con prole al seguito fa visita ai calciatori.Alle 14 il pranzo Uefa tra i rappresentanti delle due società, come da programma per ogni partita di Champions League.I tifosi ospiti sono ormai tutti in città. Poco più di 2800, con biglietto in mano per la sfida delle 21 al Lluys Companys, andata delle semifinali di Champions League contro il Barcellona. Nel pomeriggio, alle 17, è previsto un corteo nerazzurro che dalle ramblas dovrebbe portare fino allo stadio Olimpico, dove anche chi non parteciperà alla “sfilata” dovrà arrivare a piedi per l’ultimo tratto: nei pressi della collina di Montjuic, infatti, da una certa ora in poi la strada viene chiusa nei giorni delle grandi manifestazioni. 🔗 Sport.quotidiano.net - Barcellona-Inter, sale l’attesa: i tifosi nerazzurri in corteo dalle ramblas allo stadio Qualche maglietta nerazzurra si vede già dal mattino davanti all'hotel che ospita l'. Il 20 di Calhanoglu, il 32 di Dimarco, e pure qualche tifoso con la tuta vintage con il biscione dello stemma di fine anni Ottanta. Passa il presidente, Beppe Marotta, insieme ai manager di Oaktree e a qualche fidanzata-moglie che con prole al seguito fa visita ai calciatori.Alle 14 il pranzo Uefa tra i rappresentanti delle due società, come da programma per ogni partita di Champions League.Iospiti sono ormai tutti in città. Poco più di 2800, con biglietto in mano per la sfida delle 21 al Lluys Companys, andata delle semifinali di Champions League contro il. Nel pomeriggio, alle 17, è previsto unnerazzurro chedovrebbe portare finoOlimpico, dove anche chi non parteciperà alla “sfilata” dovrà arrivare a piedi per l’ultimo tratto: nei pressi della collina di Montjuic, infatti, da una certa ora in poi la strada viene chiusa nei giorni delle grandi manifestazioni. 🔗 Sport.quotidiano.net

