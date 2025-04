Barcellona Inter quello dei nerazzurri con Thuram è il gol più veloce della storia della Champions in semifinale

quello di Marcus Thuram che, con un meraviglioso colpo di tacco, ha sbloccato la sfida fra i blaugrana e l'Inter dopo soli 30 secondi di gioco sul cross del compagno di squadra Denzel Dumfries sbloccando Barcellona Inter.

Thuram verso il rientro per Barcellona – Inter, c’è fiducia nei nerazzurri. Le ultimissime sulel condizioni dell’attaccante - Thuram ha alzato i giri del motore: aumenta la fiducia verso Barcellona Inter. Ultimissime sulle condizioni dell’attaccante francese Secondo La Gazzetta dello Sport potrà avere a disposizione la squadra migliore possibile nel momento più complesso possibile l’Inter che ieri si è fermata in ritiro ad Appiano per preparare la sfida odierna, delle 15 contro la […] 🔗calcionews24.com

Barcellona Inter, le ultime dopo il walk around dei nerazzurri: la decisione su Thuram - di RedazioneBarcellona Inter, le ultime sui nerazzurri alla vigilia dell’andata delle semifinali di Champions: la decisione in attacco Cresce l’emozione per Barcellona-Inter, match di andata delle semifinali di Champions League. A meno di 24 ore dall’inizio della partita, permane l’incertezza riguardo alla presenza di Marcus Thuram dal primo minuto. Direttamente dalla Catalogna, Gianluca Di Marzio aggiorna sulla situazione attuale dopo il giro di campo della squadra guidata da Simone Inzaghi. 🔗internews24.com

Barcellona-Inter (Champions League, 30-04-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Nerazzurri con Thuram accanto a Lautaro Martinez - La semifinale tra Barcellona e Inter, come già era stato per la sfida dei quarti tra i nerazzurri e il Bayern Monaco, spalanca le porte ai ricordi e rimanda di nuovo al 2010, la stagione del triplete, in cui la semifinale fu proprio tra gli uomini di Mourinho e quelli di Guardiola con il 3-1 […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗infobetting.com

Champions, Barcellona-Inter 1-2: Thuram e Dumfries poi Yamal accorcia | La diretta - Sciolti i dubbi della vigilia. Torna Thuram in coppia con Lautaro. A sinistra gioca Dimarco. In casa blaugrana Ferran Torres gioca al posto di Lewandowski ... 🔗msn.com

Champions League: Barcellona-Inter 0-0 DIRETTA - Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi ha scelto: Marcus Thuram partirà dal 1' nella semifinale di Champions League contro il Barcellona. 🔗ansa.it