Barcellona-Inter oggi l’andata | formazioni e dove vederla in tv Perché sarà trasmessa in chiaro

Barcellona-Inter, la semifinale d'andata di Champions League in programma oggi mercoledì 30 aprile alle ore 21, è visibile in chiaro su Nove. È diventato il match che vale una stagione per la squadra di Simone Inzaghi: dopo aver detto addio alla Coppa Italia e aver lasciato lo scudetto nelle mani del Napoli, la Champions è diventata paradossalmente l'unico obiettivo dei nerazzurri. A Montjuic servirà però una partita di lotta contro il Barcellona di Hansi Flick, una macchina da gol che ha appena travolto anche il Real Madrid in Copa del Rey. I blaugrana, loro sì, sono ancora in lotta per uno storico Triplete.I padroni di casa dovrebbero schierare tra i pali l'ex Juve Szczesny nonostante il recupero di Ter Stegen. In difesa dovrebbero giocare come centrali Cubarsì e Inigo Martinez, mentre i terzini dovrebbero essere Koundé e Gerard Martin.

