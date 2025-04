Barcellona-Inter oggi in tv Champions League 2025 | orario programma probabili formazioni streaming

Barcellona e Inter, valevole come andata della semifinale della Champions League 2024-2025 di calcio maschile. Ieri il PSG ha espugnato l'Emirates di Londra battendo l'Arsenal per 1-0 nel primo atto dell'altra semifinale, mentre oggi saranno i nerazzurri a cercare l'impresa in trasferta.I blaugrana, reduci dal successo ai supplementari sul Real Madrid nella finale della Coppa del Re, proveranno invece a far valere il vantaggio del fattore campo grazie al talento dei vari De Jong, Pedri, Raphinha, Dani Olmo e Yamal, nonostante la pesante assenza per infortunio di Lewandowski. L'Inter, capace di eliminare il Bayern Monaco ai quarti, deve rialzare la testa dopo tre sconfitte di fila tra Coppa Italia e Serie A.Di seguito il calendario completo, il programma, l'orario di inizio, le probabili formazioni, il palinsesto tv e streaming di Barcellona-Inter, match d'andata della semifinale di Champions League.

Barcellona-Inter oggi in tv, Champions League 2025: orario, programma, probabili formazioni, streaming - Fari puntati sullo Stadio Olimpico di Montjuïc questa sera per la sfida tra Barcellona e Inter, valevole come andata della semifinale della Champions ... 🔗oasport.it

Champions League in tv, 30 aprile Barcellona-Inter anche in chiaro: dove vederla - In Champions League domani, mercoledì 30 aprile, l’Inter affronta in trasferta il Barcellona nell’andata della semifinale in programma alle ore 21. Sarà possibile vederla in diretta tv anche in chiaro ... 🔗msn.com

Diretta tv e streaming Barcellona-Inter - Andata della semifinale di Champions. Inzaghi perde Pavard, ma recupera Thuram. Flick deve fare a meno di Lewandowski, in porta c'è Szczesny. Partita visibile ... 🔗repubblica.it