Barcellona-Inter Mkhitaryan | "Forse pensero per tutta la vita al goal annullato"

goal del possibile 4-3 dell`Inter sul campo. 🔗 E` stato, suo malgrado, lo sfortunato protagonista dell`azione che ha portato all`annullamento aldel possibile 4-3 dell`sul campo. 🔗 Calciomercato.com

Cosa riportano altre fonti

Mkhitaryan: «Gol annullato? Ci penserò tutta la vita! Ci siamo detti una cosa» - Mkhitaryan ha parlato dopo il triplice fischio di Barcellona-Inter, primo atto della semifinale di Champions League andato in scena al Montjuic e terminato sul 3-3. Tutte le dichiarazioni rilasciate a Prime Video dal centrocampista armeno RAMMARICO – Henrikh Mkhitaryan parla così al termine di Barcellona-Inter: «Quanto potrei ripensare al gol annullato? Magari ci penserò per tutta la vita perché è arrivato in un un momento in cui potevamo avere un vantaggio. 🔗inter-news.it

Mkhitaryan a Prime Video: «Gol annullato? Magari ci penserò per tutta la vita! Al ritorno speriamo di…» - di RedazioneMkhitaryan a Prime Video: «Gol annullato? Magari ci penserò per tutta la vita! Al ritorno speriamo di…» Le parole del centrocampista nerazzurro Cosi Mkhitaryan ai microfoni di Prime Video nel post gara di Barcellona Inter: QUANTO RIPENSERO’ AL GOL ANNULLATO- «Magari per tutta la vita perché potevamo avere un vantaggio in quel momento della partita. Ero in fuorigioco per 3 centimetri. 🔗internews24.com

Champions, Dumfries: “A Barcellona si è vista la vera Inter”. Mkhitaryan: “Il gol annullato? Ci penserò per tutta la vita” - L’Inter ha rischiato di fare il colpaccio a Barcellona. I nerazzurri possono sorridere dopo l’andata della semifinale di Champions League: si giocheranno tutto nel ritorno tra le mura amiche di San Siro. Ma il pirotecnico 3 a 3 maturato in Catalogna lascia paradossalmente dei rimpianti all’Inter, soprattutto per il gol del 3 a 4 annullato a Mkhitaryan per un fuorigioco millimetrico, quasi invisibile. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Barcellona-Inter, Mkhitaryan: "Forse pensero per tutta la vita al goal annullato" - E` stato, suo malgrado, lo sfortunato protagonista dell`azione che ha portato all`annullamento al goal del possibile 4-3 dell`Inter sul campo del Barcellona. Henrikh. 🔗calciomercato.com