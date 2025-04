Barcellona Inter LIVE 3-3 | gol annullato a Mkhitaryan per un fuorigioco millimetrico!

Barcellona Inter, semifinale d’andata di Champions League: seguila LIVE Allo stadio Olimpico Lluis Companys, tutto pronto per Barcellona Inter, la supersfida di stasera valevole per la semifinale d’andata di Champions League. I nerazzurri sono approdati alle semifinali dopo aver battuto il Bayer Monaco, mentre i blaugrana . 🔗 Calcionews24.com - Barcellona Inter LIVE 3-3: gol annullato a Mkhitaryan per un fuorigioco millimetrico! Appuntamento alle 21 allo stadio Olimpico Lluis Companys per, semifinale d’andata di Champions League: seguilaAllo stadio Olimpico Lluis Companys, tutto pronto per, la supersfida di stasera valevole per la semifinale d’andata di Champions League. I nerazzurri sono approdati alle semifinali dopo aver battuto il Bayer Monaco, mentre i blaugrana . 🔗 Calcionews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

LIVE – Inzaghi e Lautaro Martinez in conferenza stampa alla vigilia di Barcellona-Inter - Inzaghi e Lautaro Martinez risponderanno alle domande dei giornalisti presenti alla conferenza stampa della vigilia di Barcellona-Inter, andata delle semifinali di Champions League. Le dichiarazioni dell’allenatore e del giocatore verranno seguite in tempo reale da Inter-News.it. LIVE – INZAGHI E LAUTARO MARTINEZ IN CONFERENZA STAMPA ALLA VIGILIA DI BARCELLONA-INTER- PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA 19:10 Ancora qualche minuto all’inizio della conferenza stampa. 🔗inter-news.it

Conferenza stampa Lautaro pre Barcellona Inter LIVE: le parole del capitano dei nerazzurri - di Giuseppe ColicchiaConferenza stampa Lautaro pre Barcellona Inter: le parole del capitano dei nerazzurri alla vigilia della semifinale d’andata di Champions League La conferenza stampa di Lautaro Martinez, queste le parole del capitano nerazzurro (in compagnia dell’allenatore Simone Inzaghi) alla vigilia di Barcellona Inter, sfida valevole per la semifinale d’andata di Champions League. La conferenza avrà inizio alle ore 19. 🔗internews24.com

Conferenza stampa Inzaghi pre Barcellona Inter LIVE: le parole del tecnico - di Giuseppe ColicchiaConferenza stampa Inzaghi pre Barcellona Inter: le parole del tecnico dei nerazzurri alla vigilia della semifinale d’andata di Champions League La conferenza stampa di Simone Inzaghi, queste le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia di Barcellona Inter, sfida valevole per la semifinale d’andata di Champions League. La conferenza avrà inizio alle ore 19.15, noi di InterNews24 la seguiremo live. 🔗internews24.com

Se ne parla anche su altri siti

LIVE - Barcellona-Inter 1-2, 35': Barella per poco non cerca il gol dalla lunghissima distanza, poi Kounde lo anticipa; La Francia riabilita Donnarumma: Miglior n.1 al mondo; Inter ancora ko: Soulé sbanca San Siro, 1-0 Roma. Il Napoli può andare solo in testa alla classifica; Bologna-Inter 1-0, gol e highlights: segna Orsolini al 94'. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

LIVE - Barcellona-Inter 1-2, 31': il gol ha galvanizzato i catalani, nerazzurri ora un po' troppo schiacciati - BARCELLONA-INTER 1-2 (1' Thuram (I), 21' Dumfries (I), 24' Yamal (B)) LIVE MATCH 33' - Grande progessione di Barella, che per un attimo è tentato dalla conclusione dalla lunghissima distanza vedendo S ... 🔗msn.com

Barcellona-Inter 2 a 2, Yamal e Ferran Torres rimontano dopo i gioielli di Thuram e Dumfries - Segui la diretta della semifinale di andata di Chamions League tra Barcellona e Inter sul sito del Fatto Quotidiano ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Barcellona-Inter 0-1, il risultato in diretta della semifinale di Champions. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Barcellona-Inter 0-1, il risultato in diretta della semifinale di Champions. LIVE ... 🔗tg24.sky.it