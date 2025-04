Barcellona Inter LIVE 2-3 | Dumfries! Nerazzurri di nuovo avanti

Barcellona Inter, semifinale d’andata di Champions League: seguila LIVE con noiTutto pronto allo stadio Olimpico Lluis Companys per Barcellona Inter, la supersfida di stasera valevole per la semifinale d’andata di Champions League. I Nerazzurri sono approdati alle semifinali dopo aver battuto il Bayer Monaco, mentre i blaugrana hanno eliminato il Borussia Dortmund. La sfida di ritorno, a San Siro, andrà in scena martedì 6 maggio alle ore 21. Segui con noi la cronaca LIVE testuale del match di oggi.AGGIORNA LA LIVECRONACA1? Fischio d’inizio – Si comincia!? 1? GOL DELL’Inter! – Super inizio dei Nerazzurri! Spazio sulla destra per Dumfries, che cerca Dumfries ma Kounde chiude. Barella ricicla, lo consegna nuovamente a Dumfries che stavolta in area trova Thuram che con un tacco magico beffa Szczesny!4? Pericolo in area di rigore nerazzurra – Insidioso cross di Yamal sulla destra, che per poco non trova Ferran Torre sul secondo palo. 🔗 Internews24.com - Barcellona Inter LIVE 2-3: Dumfries! Nerazzurri di nuovo avanti di Giuseppe ColicchiaAppuntamento alle 21 allo stadio Olimpico Lluis Companys per, semifinale d’andata di Champions League: seguilacon noiTutto pronto allo stadio Olimpico Lluis Companys per, la supersfida di stasera valevole per la semifinale d’andata di Champions League. Isono approdati alle semifinali dopo aver battuto il Bayer Monaco, mentre i blaugrana hanno eliminato il Borussia Dortmund. La sfida di ritorno, a San Siro, andrà in scena martedì 6 maggio alle ore 21. Segui con noi la cronacatestuale del match di oggi.AGGIORNA LACRONACA1? Fischio d’inizio – Si comincia!? 1? GOL DELL’! – Super inizio dei! Spazio sulla destra per, che cercama Kounde chiude. Barella ricicla, lo consegna nuovamente ache stavolta in area trova Thuram che con un tacco magico beffa Szczesny!4? Pericolo in area di rigore nerazzurra – Insidioso cross di Yamal sulla destra, che per poco non trova Ferran Torre sul secondo palo. 🔗 Internews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

LIVE – Inzaghi e Lautaro Martinez in conferenza stampa alla vigilia di Barcellona-Inter - Inzaghi e Lautaro Martinez risponderanno alle domande dei giornalisti presenti alla conferenza stampa della vigilia di Barcellona-Inter, andata delle semifinali di Champions League. Le dichiarazioni dell’allenatore e del giocatore verranno seguite in tempo reale da Inter-News.it. LIVE – INZAGHI E LAUTARO MARTINEZ IN CONFERENZA STAMPA ALLA VIGILIA DI BARCELLONA-INTER- PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA 19:10 Ancora qualche minuto all’inizio della conferenza stampa. 🔗inter-news.it

Conferenza stampa Lautaro pre Barcellona Inter LIVE: le parole del capitano dei nerazzurri - di Giuseppe ColicchiaConferenza stampa Lautaro pre Barcellona Inter: le parole del capitano dei nerazzurri alla vigilia della semifinale d’andata di Champions League La conferenza stampa di Lautaro Martinez, queste le parole del capitano nerazzurro (in compagnia dell’allenatore Simone Inzaghi) alla vigilia di Barcellona Inter, sfida valevole per la semifinale d’andata di Champions League. La conferenza avrà inizio alle ore 19. 🔗internews24.com

Conferenza stampa Inzaghi pre Barcellona Inter LIVE: le parole del tecnico - di Giuseppe ColicchiaConferenza stampa Inzaghi pre Barcellona Inter: le parole del tecnico dei nerazzurri alla vigilia della semifinale d’andata di Champions League La conferenza stampa di Simone Inzaghi, queste le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia di Barcellona Inter, sfida valevole per la semifinale d’andata di Champions League. La conferenza avrà inizio alle ore 19.15, noi di InterNews24 la seguiremo live. 🔗internews24.com

Ne parlano su altre fonti

Barcellona-Inter diretta Champions League, segui la semifinale d'andata; Barcellona-Inter in chiaro su Nove: guarda la semifinale; Dove vedere Barcellona-Inter in tv e streaming: le probabili formazioni; Calcio Live News: in campo Barcellona-Inter (2-3), gol di Dumfries. 🔗Approfondimenti da altre fonti

LIVE - Barcellona-Inter 2-2, Lautaro lascerà il campo: riscaldamento intenso per Mehdi Taremi - BARCELLONA-INTER 2-2 (1' Thuram (I), 21' Dumfries (I), 24' Yamal (B), 38' Ferran Torres (B)) LIVE MATCH 21.59 - Taremi, Carlos Augusto e Darmian hanno iniziato il loro riscaldamento, l'iraniano entrer ... 🔗msn.com

LIVE Barcellona-Inter 2-2: finisce il primo tempo! - Live Barcellona-Inter, partita valida per l'andata delle semifinali della Champions League 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

Barcellona-Inter 2 a 2, Yamal e Ferran Torres rimontano dopo i gioielli di Thuram e Dumfries - Segui la diretta della semifinale di andata di Chamions League tra Barcellona e Inter sul sito del Fatto Quotidiano ... 🔗ilfattoquotidiano.it