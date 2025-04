Barcellona-Inter le probabili formazioni della Champions League

Barcellona-Inter si giocherà questa sera alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Montjuic: queste le probabili formazioni dell’andata delle semifinali di Champions League.Barcellona-Inter, probabili formazioni CASA – Il Barcellona si presenta alla sfida contro l’Inter con quattro giocatori indisponibili: Robert Lewandowski, Alejandro Baldé, Marc Casadò e Marc Bernal. Il quartetto, peraltro, potrebbe recuperare per la partita di ritorno che si giocherà martedì 6 maggio allo Stadio San Siro di Milano. Ovviamente l’assenza più pesante è quella dell’attaccante polacco, che si è fatto male nella sfida di campionato vinta dal Barcellona una decina di giorni per 4-3 contro il Celta Vigo. Al suo posto giocherà Ferran Torres, che ha ovviamente caratteristiche differenti rispetto all’ex centravanti del Bayern Monaco. 🔗 Inter-news.it - Barcellona-Inter, le probabili formazioni della Champions League si giocherà questa sera alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Montjuic: queste ledell’andata delle semifinali diCASA – Ilsi presenta alla sfida contro l’con quattro giocatori indisponibili: Robert Lewandowski, Alejandro Baldé, Marc Casadò e Marc Bernal. Il quartetto, peraltro, potrebbe recuperare per la partita di ritorno che si giocherà martedì 6 maggio allo Stadio San Siro di Milano. Ovviamente l’assenza più pesante è quella dell’attaccante polacco, che si è fatto male nella sfida di campionato vinta daluna decina di giorni per 4-3 contro il Celta Vigo. Al suo posto giocherà Ferran Torres, che ha ovviamente caratteristiche differenti rispetto all’ex centravanti del Bayern Monaco. 🔗 Inter-news.it

