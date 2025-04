Barcellona-Inter le formazioni ufficiali | la scelta definitiva su Thuram!

Barcellona-Inter: alle 21:00 allo Stadio Olimpico Lluís Companys va in scena l’andata della semifinale della UEFA Champions League, il primo atto del doppio incontro che deciderà una delle due finaliste dell’edizione 202425. Barcellona-Inter – LE formazioni ufficialiBarcellona (4-2-3-1): 25 Szczesny; 23 Koundé, 2 Cubarsí, 5 Iñigo Martinez, 35 Gerard Martín; 21 De Jong, 8 Pedri; 19 Yamal, 20 Dani Olmo, 11 Raphinha; 7 Ferran Torres. A disposizione: 13 Iñaki Peña, 26 Astralaga, 4 Araujo, 6 Gavi, 10 Fati, 14 Torre, 15 Christensen, 16 Fermin Lopez, 18 Pau Victor, 24 Eric Garcia, 32 Fort. Allenatore: Hans-Dieter Flick.Inter (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. 🔗 Inter-news.it - Barcellona-Inter, le formazioni ufficiali: la scelta definitiva su Thuram! È il giorno di: alle 21:00 allo Stadio Olimpico Lluís Companys va in scena l’andata della semifinale della UEFA Champions League, il primo atto del doppio incontro che deciderà una delle due finaliste dell’edizione 202425.– LE(4-2-3-1): 25 Szczesny; 23 Koundé, 2 Cubarsí, 5 Iñigo Martinez, 35 Gerard Martín; 21 De Jong, 8 Pedri; 19 Yamal, 20 Dani Olmo, 11 Raphinha; 7 Ferran Torres. A disposizione: 13 Iñaki Peña, 26 Astralaga, 4 Araujo, 6 Gavi, 10 Fati, 14 Torre, 15 Christensen, 16 Fermin Lopez, 18 Pau Victor, 24 Eric Garcia, 32 Fort. Allenatore: Hans-Dieter Flick.(3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. 🔗 Inter-news.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Atalanta-Lazio LIVE alle 18. Le formazioni ufficiali: c'è Cuadrado nel tridente, la scelta su Tavares - Atalanta-Lazio, 31a giornata di Serie A Il primo posticipo domenicale, alle ore 18, vede uno scontro diretto per la zona Champions League co... 🔗calciomercato.com

Primavera – Cagliari-Milan, formazioni ufficiali: ecco la scelta su Ibrahimovic - Ecco le formazioni ufficiali del match Cagliari-Milan, valevole per la 26^ giornata del campionato Primavera: le scelte di Guidi 🔗pianetamilan.it

Milan-Roma Femminile, formazioni ufficiali: la scelta su Viens - La giornata di oggi 22 marzo sarà cruciale per la Roma Femminile. Dopo aver riposato per due settimane, le giallorosse sono pronte a tornare in campo per concludere al meglio questa stagione, tra alti e bassi. Alessandro Spugna è ben consapevole che vincere lo Scudetto sia più che difficile, considerando che la Juventus capolista dista 11 punti. Per provare a rincorrere le bianconere, le capitoline dovranno cominciare dall’imminente gara con il Milan, in programma oggi sabato 22 marzo alle 16:00 al Centro Sportivo Peppino Vismara. 🔗sololaroma.it

Cosa riportano altre fonti

Barcellona-Inter, formazioni UFFICIALI: la scelta su Thuram; FantaChampions Sky Sport: le formazioni ufficiali di Barcellona-Inter; Bagnaia, segreto svelato: c’entra sempre Marquez; Conclave, Burke e Dolan: l’ombra di Trump sulla scelta del nuovo Papa?. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Barcellona-Inter, le formazioni ufficiali della sfida di Champions League - Le scelte di Flick e Inzaghi per la gara delle semifinali di andata di Champions League tra Barcellona e Inter ... 🔗gianlucadimarzio.com

Barcellona-Inter: formazioni ufficiali, dove vederla in tv (anche in chiaro) e in streaming, orario e arbitro - Questa sera alle 21,00 l'Inter affronterà il Barcellona al Montjuic, nel match valido per la semifinale di andata di Champions League. Inzaghi e i suoi uomini dopo le tre ... 🔗msn.com

Barcellona-Inter, le formazioni ufficiali - Visualizzazioni: 38 Barcellona-Inter, incontro valido per l’andata delle semifinali di Champions League 2024/25: le scelte ufficiali di Hansi Flick e Simone Inzaghi. Barcellona-Inter si affrontano nel ... 🔗calciostyle.it