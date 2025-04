Barcellona-Inter | Lamine Yamal una prima volta da fenomeno Ma non paragonatelo a Messi

Ha fatto raggelare il sangue ai quasi 56.000 presenti all`Estadio Olimpico di Montjuic quando, a pochi minuti dall`inizio della partita contro. 🔗 Calciomercato.com

Se ne parla anche su altri siti

Barcellona, problema per Lamine Yamal nel riscaldamento: torna negli spogliatoi prima, ma gioca - Allarme nel Barcellona a pochi minuti dal fischio di inizio della semifinale di andata di Champions League contro l`Inter. Durante le operazioni... 🔗calciomercato.com

Barcellona-Benfica 3-1 al 45': doppietta di Raphinha ed eurogoal di Lamine Yamal! - GOAL BARCELLONA-BENFICA 3-1, Raphinha al 42`: ripartenza fulminea dei catalani, il brasiliano si libera sul limite della fascia sinistra e... 🔗calciomercato.com

Lamine Yamal è poesia in movimento, segna un gol irreale al Benfica e Raphinha gli pulisce la scarpa - Lamine Yamal è poesia in movimento, segna un gol irreale al Benfica e serve un assist a Raphinha dopo aver dribblato due avversari al limite dell'area: il numero 19 del Barcellona è magia pura.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Barcellona-Inter: Lamine Yamal, una prima volta da fenomeno. Ma non paragonatelo a Messi; Barcellona-Inter, Thuram, Dumfries e Lamine Yamal: tre gol d'autore. FOTO; Calcio Live News: in campo Barcellona-Inter, (0-0) Lamine Yamal in campo; Barcellona-Inter 3-3, risultato e highlights della semifinale di Champions League: doppietta di Dumfries, Yamal incanta. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Barcellona-Inter: Lamine Yamal, una prima volta da fenomeno. Ma non paragonatelo a Messi - Ha fatto raggelare il sangue ai quasi 56.000 presenti all`Estadio Olimpico di Montjuic quando, a pochi minuti dall`inizio della partita contro l`Inter, Lamine Yamal. 🔗calciomercato.com

Barcellona-Inter 3-3 LIVE: traversa di Yamal. Sommer para su Raphinha - Barcellona-Inter 3-3 CRONACA 91` Altra botta di Raphinha dal limite con Sommer che questa volta riesce nella parata in angolo. 87` TRAVERSA ... 🔗msn.com

Barcellona-Inter, giallo Lamine Yamal: stop durante il riscaldamento, il talento blaugrana costretto a fermarsi - La semifinale di andata di Champions League Barcellona-Inter rischia di perdere uno dei protagonisti più attesi, se non il più atteso. Si è, infatti, fermato durante il riscaldamento Lamine Yamal ... 🔗sport.virgilio.it