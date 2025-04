Barcellona-Inter la partita più elettrizzante nel momento più difficile

Barcellona-Inter completa l’andata delle semifinali di Champions League, dopo che ieri il PSG ha vinto 0-1 in casa dell’Arsenal. E alle 21, al Montjuic, sarebbe meraviglioso fare risultato per rilanciarsi.L’ORA DELLA VERITÀ – Non rovinare tutto. Barcellona-Inter mette in palio non solo un primo round di una semifinale di Champions League, ma anche un messaggio da mandare in mondovisione: esserci, ancora. L’ultima settimana è stata devastante, la peggiore della storia recente dell’Inter, con la Coppa Italia malamente sfumata in un derby e la Serie A quasi. Ora resta la montagna da scalare più alta di tutte: la Champions League. Contro l’avversario più complicato di tutti, il Barcellona, ma anche quello che può dare più stimoli rispetto agli altri. E magari trovare delle energie nascoste, che nelle ultime partite si pensava non ci fossero più, per dare un colpo di coda a una stagione che prima di Pasqua poteva essere epocale e ora rischia di essere disastrosa. 🔗 Inter-news.it - Barcellona-Inter, la partita più elettrizzante nel momento più difficile completa l’andata delle semifinali di Champions League, dopo che ieri il PSG ha vinto 0-1 in casa dell’Arsenal. E alle 21, al Montjuic, sarebbe meraviglioso fare risultato per rilanciarsi.L’ORA DELLA VERITÀ – Non rovinare tutto.mette in palio non solo un primo round di una semifinale di Champions League, ma anche un messaggio da mandare in mondovisione: esserci, ancora. L’ultima settimana è stata devastante, la peggiore della storia recente dell’, con la Coppa Italia malamente sfumata in un derby e la Serie A quasi. Ora resta la montagna da scalare più alta di tutte: la Champions League. Contro l’avversario più complicato di tutti, il, ma anche quello che può dare più stimoli rispetto agli altri. E magari trovare delle energie nascoste, che nelle ultime partite si pensava non ci fossero più, per dare un colpo di coda a una stagione che prima di Pasqua poteva essere epocale e ora rischia di essere disastrosa. 🔗 Inter-news.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Conferenza Chivu pre Parma Inter: «Partita più importante per il club che per me. Così proveremo a metterli in difficoltà, gli assenti sono…» - di RedazioneConferenza Chivu pre Parma Inter, ecco le dichiarazioni del tecnico alla vigilia della sfida di Serie A, le parole rilasciate dal mister Conferenza Chivu pre Parma Inter. Così, davanti ai giornalisti presenti, il mister ha presentato la gara in programma domani. Alcuni estratti: PARMA INTER IMPORTANTE PER CHIVU – «E’ una partita importante per il Parma, non per me. Il mio passato non posso rinnegarlo, in quella società ho passato 13 anni, la mia stima e il riconoscimento rimarrà per sempre. 🔗internews24.com

Dentro la partita. Vulikic insidia Cauz, Adorante il più temibile - Il Modena è partito con un pizzico di pioggia (parecchia ne avrà trovata, purtroppo, attraversando la Toscana) ed è arrivato con il sole e il mare di Castellammare. Leggerlo come un segnale ottimistico è la via da seguire, affinché i canarini di Mandelli possano recuperare quanto perso a Salerno, soprattutto per demeriti di squadra. Il livello, però, si è leggermente alzato rispetto alla prima trasferta campana: l’avversario, guidato dal sorprendente Pagliuca in panchina, è a tutti gli effetti eccezionale. 🔗sport.quotidiano.net

Juventus Inter, il derby d’Italia è la partita di Dumfries: ecco perché l’olandese è il giocatore a cui fare più attenzione - di RedazioneJuventus Inter, Dumfries scalda i motori: ecco perché il difensore è sotto la lente d’ingrandimento in vista del derby d’Italia Dopo aver saltato l’ultima partita contro la Fiorentina a causa di una squalifica, Denzel Dumfries, un elemento chiave per l’Inter di Inzaghi, tornerà in campo per il tanto atteso derby d’Italia contro la Juventus a Torino. Per i bianconeri di Motta, l’olandese sarà il giocatore al quale dovranno fare più attenzione: Infatti, dall’inizio di dicembre, Dumfries ha avuto un impatto significativo, diventando il difensore con il maggior numero di gol ... 🔗internews24.com