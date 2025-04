Barcellona Inter la mossa di Inzaghi per mettere in crisi i blaugrana | individuato l’anello debole

Barcellona Inter, la mossa di Inzaghi per mettere in crisi i blaugrana: individuato l’anello debole della squadra di FlickDi sicuro a destra ci sarà Dumfries: «Può partire dall’inizio, ci può dare tanto», ha detto Simone Inzaghi alla vigilia della partita tra Barcellona e Inter, valida per l’andata delle semifinali di Champions League. È un’arma tattica sulla quale l’Inter ha lavorato molto nelle ultime ore ad Appiano, proprio con l’idea di sorprendere il i blaugrana con le ripartenze e i cambi veloci di versante di gioco. «Il Barcellona è tra le squadre più organizzate al mondo quando perde palla. E poi ha fatto 155 gol stagionali. Abbiamo tanto rispetto, ma nessuna paura». Non è solo uno slogan. Anche perché il tecnico è stato chiaro: «La partita d’andata ha un grandissimo peso sulla qualificazione, dovremo tirare fuori una grande prestazione». 🔗 Internews24.com - Barcellona Inter, la mossa di Inzaghi per mettere in crisi i blaugrana: individuato l’anello debole , ladiperindella squadra di FlickDi sicuro a destra ci sarà Dumfries: «Può partire dall’inizio, ci può dare tanto», ha detto Simonealla vigilia della partita tra, valida per l’andata delle semifinali di Champions League. È un’arma tattica sulla quale l’ha lavorato molto nelle ultime ore ad Appiano, proprio con l’idea di sorprendere il icon le ripartenze e i cambi veloci di versante di gioco. «Ilè tra le squadre più organizzate al mondo quando perde palla. E poi ha fatto 155 gol stagionali. Abbiamo tanto rispetto, ma nessuna paura». Non è solo uno slogan. Anche perché il tecnico è stato chiaro: «La partita d’andata ha un grandissimo peso sulla qualificazione, dovremo tirare fuori una grande prestazione». 🔗 Internews24.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Voti Inter-Monza: Inzaghi bene, ma non benissimo. La squadra ha il fiatone, lui vince con una mossa - Voti Inter-Monza, le pagelle della sfida dei nerazzurri dopo la vittoria per 3-2 in rimonta contro i brianzoli. Tutti i dettagli Come giudicare la prestazione dell’Inter contro il Monza? Guardare il bicchiere mezzo pieno: i 3 punti arrivati in rimonta, la prova di carattere della squadra, l’importanza di mettere pressione sul Napoli? Oppure soffermarsi sulla […] 🔗calcionews24.com

Inzaghi Inter, mossa a sorpresa questa mattina: l’ha fatto prima della seduta! - di RedazioneInzaghi Inter, arriva la mossa a sorpresa del mister questa mattina ad Appiano, ecco cosa ha fatto il tecnico dei nerazzurri poco prima della seduta E’ da poco iniziato l’allenamento dell’Inter in quel di Appiano Gentile. Bene, secondo quanto riportato questa mattina dall’esperto giornalista Pasquale Guarro sul proprio profilo X, pochi istanti prima di dire avvia alla seduta il tecnico nerazzurro avrebbe parlato alla squadra. 🔗internews24.com

LIVE – Inzaghi e Lautaro Martinez in conferenza stampa alla vigilia di Barcellona-Inter - Inzaghi e Lautaro Martinez risponderanno alle domande dei giornalisti presenti alla conferenza stampa della vigilia di Barcellona-Inter, andata delle semifinali di Champions League. Le dichiarazioni dell’allenatore e del giocatore verranno seguite in tempo reale da Inter-News.it. LIVE – INZAGHI E LAUTARO MARTINEZ IN CONFERENZA STAMPA ALLA VIGILIA DI BARCELLONA-INTER- PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA 19:10 Ancora qualche minuto all’inizio della conferenza stampa. 🔗inter-news.it

Approfondimenti da altre fonti

Frattesi a supporto di Lautaro: l'idea di Inzaghi in alternativa a Thuram; Inter, mossa estrema di Inzaghi: chi vuole schierare contro il Barcellona | .it; La missione impossibile dell’Inter. La possibile mossa di Inzaghi col Barça; Inter a risparmio energetico, la mossa di Inzaghi per ripartire subito: Dumfries e Zielinski recuperati, Thuram no. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

La missione impossibile dell’Inter. La possibile mossa di Inzaghi col Barça - Tra infortuni, stanchezza fisica e mentale, la squadra di Inzaghi arriva alla sfida col Barcellona in piena emergenza ... 🔗fcinter1908.it

Barcellona-Inter: Inzaghi col dubbio Thuram, Lautaro sogna il 2010 e avvisa Yamal. Le mosse di Flick - Inter, alla vigilia della semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona, Inzaghi e Lautaro tracciano la rotta. Le ultime sulla formazione blaugrana ... 🔗sport.virgilio.it

Verso Barcellona-Inter: Frattesi sulla linea dei trequartisti e più vicino a Lautaro Martinez: l'idea di Inzaghi per sostituire Thuram - CHAMPIONS LEAGUE - In vista della semifinale di andata al Montjuic, Simone Inzaghi studia una mossa per sopperire alla probabile assenza del francese. 🔗eurosport.it