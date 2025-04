Barcellona Inter Inzaghi | Thuram gioca perché sta bene Ultime gare? Non mi sono piaciute

Barcellona Inter , Inzaghi: «Thuram gioca perché sta bene. Ultime gare? Non mi sono piaciute» In attesa del calcio d’inizio della semifinale di andata di Champions League Barcellona Inter , ha parlato ai microfoni di Prime Video il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi a partire dalla titolarità di Thuram. Thuram – «gioca Thuram dall’inizio, stamattina abbiamo . 🔗 Calcionews24.com - Barcellona Inter, Inzaghi: «Thuram gioca perché sta bene. Ultime gare? Non mi sono piaciute» : «sta? Non mi» In attesa del calcio d’inizio della semifinale di andata di Champions League, ha parlato ai microfoni di Prime Video il tecnico dell’, Simonea partire dalla titolarità di– «dall’inizio, stamattina abbiamo . 🔗 Calcionews24.com

Barcellona Inter, indicazioni importanti dalla rifinitura della vigilia: ecco l’11 che ha in mente Inzaghi! Il rebus Thuram e il dubbio in difesa - di RedazioneBarcellona Inter, indicazioni importanti dalla rifinitura della vigilia: ecco l’11 che ha in mente Inzaghi! I dubbi di formazione Intervenuto in collegamento per Sky Sport, il giornalista Matteo Barzaghi ha fatto il punto sulle indicazioni e sugli indizi relativi alla formazione per Barcellona Inter che arrivano dalla rifinitura dei nerazzurri ad Appiano Gentile. Queste le idee di Inzaghi per la semifinale d’andata di Champions League. 🔗internews24.com

Ultimissime Inter LIVE: l’11 che ha in mente Inzaghi per la Roma, Thuram recupera per il Barcellona? Parla Mkhitaryan - di RedazioneUltimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Indice dei Contenuti Ultimissime Inter Live di SABATO 26 APRILE Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 25 APRILE Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 24 APRILE Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 23 APRILE Ultimissime Inter Live di SABATO 26 APRILE Infortunio Thuram, ce ... 🔗internews24.com

Inter, Thuram titolare o dalla panchina? Cosa gli ha chiesto Inzaghi per Barcellona - Le sorti dell`Inter sono legate a filo diretto alla presenza di Marcus Thuram: anche Lautaro, per quanto forte, soffre tremendamente l`assenza... 🔗calciomercato.com

Inzaghi spalle al muro si aggrappa a Thuram e Dumfries: in campo a Barcellona per l'esame più duro; Thuram gioca titolare Barcellona-Inter o va in panchina? La decisione di Inzaghi; Barcellona-Inter LIVE: probabili formazioni, aggiornamenti, ultime notizie; Inter, Inzaghi: Thuram sta bene, gioca lui. Le ultime partite non ci sono piaciute.

Barcellona-Inter: Inzaghi ha deciso su Thuram, ecco la formazione titolare, i dubbi dei tifosi - Il tecnico dell'Inter contro il Barcellona in Champions League ripropone in attacco la ThuLa, entrambi gli attaccanti sono stati vicini a vestire la maglia blaugrana, torna dal 1' anche Dumfries ... 🔗sport.virgilio.it

Inter, il "piccolo" Thuram torna a Barcellona: gli allenamenti con Messi ed Henry, oggi è lo spauracchio di Flick - Marcus Thuram torna. E questa è la prima cosa che conta, per l`Inter e per Simone Inzaghi, che a Barcellona sperano di regalarsi una notte da leggenda per tenere. 🔗msn.com

Barcellona-Inter, Inzaghi ha deciso: Thuram dall’inizio con Lautaro - BARCELLONA – Thuram ci sarà, dall’inizio, al fianco di Lautaro. Inzaghi ha deciso: affronterà il Barcellona con i suoi attaccanti titolari. Se poi il francese non dovesse farcela, lo sostituirà in cor ... 🔗msn.com