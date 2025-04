Barcellona Inter Inzaghi se la gioca con questa formazione! Le probabili scelte

Barcellona Inter, Inzaghi se la gioca con questa formazione! Le probabili scelte per il match di Champions LeagueLe decisioni di formazione per l’Inter sono quasi ufficiali: ad eccezione dell’infortunato Benjamin Pavard, Simone Inzaghi schiera l’undici migliore per affrontare il Barcellona questa sera. Come riportato da Sky Sport, arriva una notizia attesa con grande trepidazione dai tifosi Interisti: Marcus Thuram è pienamente recuperato e sarà regolarmente in campo dal primo minuto, in attacco al fianco di Lautaro Martinez.formazione confermata. Thuram titolare.@SkySport @APaventi pic.twitter.comBjCjGuweu7— Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) April 30, 2025 QUOTE Barcellona Inter – È il momento della verità: l’Inter è ospite del Barcellona allo stadio Olimpico Lluis Companys nella gara di andata di andata delle semifinali di Champions League dopo essere incappato in tre ko di fila tra campionato e Coppa Italia. 🔗 Internews24.com - Barcellona Inter, Inzaghi se la gioca con questa formazione! Le probabili scelte se lacon! Leper il match di Champions LeagueLe decisioni diper l’sono quasi ufficiali: ad eccezione dell’infortunato Benjamin Pavard, Simoneschiera l’undici migliore per affrontare ilsera. Come riportato da Sky Sport, arriva una notizia attesa con grande trepidazione dai tifosiisti: Marcus Thuram è pienamente recuperato e sarà regolarmente in campo dal primo minuto, in attacco al fianco di Lautaro Martinez.confermata. Thuram titolare.@SkySport @APaventi pic.twitter.comBjCjGuweu7— Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) April 30, 2025 QUOTE– È il momento della verità: l’è ospite delallo stadio Olimpico Lluis Companys nella gara di andata di andata delle semifinali di Champions League dopo essere incappato in tre ko di fila tra campionato e Coppa Italia. 🔗 Internews24.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Inter, come gioca il Barcellona e che pericoli può creare: così Inzaghi può battere Flick - Se ad un tifoso interista si citano, nella stessa frase, Barcellona e semifinale di Champions League, il ricordo viaggia veloce al 2010, quando... 🔗calciomercato.com

LIVE – Inzaghi e Lautaro Martinez in conferenza stampa alla vigilia di Barcellona-Inter - Inzaghi e Lautaro Martinez risponderanno alle domande dei giornalisti presenti alla conferenza stampa della vigilia di Barcellona-Inter, andata delle semifinali di Champions League. Le dichiarazioni dell’allenatore e del giocatore verranno seguite in tempo reale da Inter-News.it. LIVE – INZAGHI E LAUTARO MARTINEZ IN CONFERENZA STAMPA ALLA VIGILIA DI BARCELLONA-INTER- PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA 19:10 Ancora qualche minuto all’inizio della conferenza stampa. 🔗inter-news.it

Barcellona Inter, il retroscena dal walk around: «Giocatori ridono e scherzano, Inzaghi tirato e scuro» - di RedazioneBarcellona Inter, cosa filtra nelle ore precedenti alla gara tra catalani e nerazzurri: come è il clima per i ragazzi di Inzaghi Per l’Inter di Simone Inzaghi è il giorno della grande semifinale contro il Barcellona, ecco come hanno vissuto queste ore i nerazzurri. IL PREGARA – «Il walk around dell’Inter al Montjuic, risalendo sul pullman, si chiude tra sorrisi e qualche rumorosa battuta. 🔗internews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Barcellona-Inter, la semifinale di Champions in diretta: Inzaghi conferma Thuram-Lautaro, formazioni e dove vederla in chiaro e streaming; Champions, Barcellona-Inter semifinale al cardiopalma. Inzaghi si gioca tutta la stagione; Inzaghi: Momento duro? Siamo in semifinale con i migliori al mondo. Se non gioca Thuram...; Inter, il Barcellona prima dell’ultimo rush in campionato: Inzaghi si gioca tutto. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Barcellona-Inter, Inzaghi ha deciso: Thuram dall’inizio con Lautaro - BARCELLONA – Thuram ci sarà, dall’inizio, al fianco di Lautaro. Inzaghi ha deciso: affronterà il Barcellona con i suoi attaccanti titolari. Se poi il francese non dovesse farcela, lo sostituirà in cor ... 🔗msn.com

Inter, come gioca il Barcellona e che pericoli può creare: così Inzaghi può battere Flick - Se ad un tifoso interista si citano, nella stessa frase, Barcellona e semifinale di Champions League, il ricordo viaggia veloce al 2010, ... 🔗msn.com

Barcellona-Inter, gioca Thuram con Lautaro Martinez. Anche Dumfries e Dimarco dall'inizio - Salvo imprevisti da qui alle ore 21, sarà la migliore Inter a sfidare il Barcellona nel primo round della semifinale di Champions League (ritorno il 6 maggio a San Siro, si va verso il ... 🔗msn.com