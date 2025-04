Barcellona Inter individuato il punto debole dei catalani | ecco il lato dove attaccare! E sarà fondamentale Thuram

Barcellona Inter, individuato il punto debole dei catalani: ecco il lato dove attaccare! E sarà fondamentale Thuram. Il consiglio del Corriere della SeraIl Corriere della Sera analizza il momento con cui arrivano Barcellona Inter a questa semifinale d’andata di Champions League che andrà in scena stasera. Secondo il quotidiano, Simone Inzaghi dovrà sfruttare quel punto debole della squadra di Hansi Flick, magari anche con l’aiuto del recuperato Marcus Thuram.Barcellona Inter – «L’unico elemento che un po’ stona con la nuova epica catalana, ricostruita sulla profonda crisi economica che ha costretto il club a tornare sui talenti della mitica cantera, è questo vetusto impianto sulla collina del Montjuic, che è la metà del Camp Nou, dove nel 2010 perdendo 1-0 l’Inter di Mourinho conquistò la finale poi vinta. 🔗 Internews24.com - Barcellona Inter, individuato il punto debole dei catalani: ecco il lato dove attaccare! E sarà fondamentale Thuram ildeiil! E. Il consiglio del Corriere della SeraIl Corriere della Sera analizza il momento con cui arrivanoa questa semifinale d’andata di Champions League che andrà in scena stasera. Secondo il quotidiano, Simone Inzaghi dovrà sfruttare queldella squadra di Hansi Flick, magari anche con l’aiuto del recuperato Marcus– «L’unico elemento che un po’ stona con la nuova epica catalana, ricostruita sulla profonda crisi economica che ha costretto il club a tornare sui talenti della mitica cantera, è questo vetusto impianto sulla collina del Montjuic, che è la metà del Camp Nou,nel 2010 perdendo 1-0 l’di Mourinho conquistò la finale poi vinta. 🔗 Internews24.com

