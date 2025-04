Barcellona Inter il retroscena sul presidente Laporta | Preferiva sfidare l’Inter per questo motivo…

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha espresso soddisfazione per l'imminente semifinale di Champions League contro l'Inter, una formazione che desiderava affrontare. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Laporta ha accolto con favore il sorteggio, manifestando un certo sollievo per aver evitato un'altra trasferta in Germania, dopo quelle già affrontate contro il Borussia Dortmund sia nella fase a gironi che nei quarti di finale.

IL retroscena: «Aveva detto ai suoi amici più intimi che era stufo di andare in Germania. A Dortmund, a parte il Signal Iduna Park, non ci sono molte altre attrazioni. E nemmeno la gastronomia eccelle, tra l'altro.»

Barcellona Inter, il retroscena dal walk around: «Giocatori ridono e scherzano, Inzaghi tirato e scuro» - di RedazioneBarcellona Inter, cosa filtra nelle ore precedenti alla gara tra catalani e nerazzurri: come è il clima per i ragazzi di Inzaghi Per l’Inter di Simone Inzaghi è il giorno della grande semifinale contro il Barcellona, ecco come hanno vissuto queste ore i nerazzurri. IL PREGARA – «Il walk around dell’Inter al Montjuic, risalendo sul pullman, si chiude tra sorrisi e qualche rumorosa battuta. 🔗internews24.com

Ronaldo, il retroscena sul passato: «Avevo l’accordo con il Barcellona, poi è arrivata l’Inter…» - di RedazioneRonaldo, il retroscena sul passato: «Avevo l’accordo con il Barcellona, poi è arrivata l’Inter…» Il racconto del Fenomeno Intervistato sul canale Youtube di Romario, Ronaldo, il fenomeno brasiliano, ha raccontato del suo passaggio dal Barcellona all’Inter: LE PAROLE- «Ci sono decisioni che non sono quelle che la maggior parte delle persone si aspetta. Io, ad esempio, avevo vissuto un anno spettacolare al Barcellona, al termine del quale avevamo raggiunto un accordo per rinnovare il contratto che poi avevamo anche firmato. 🔗internews24.com

Zhang cuore interista: l’ex presidente esalta i nerazzurri dopo Bayern Monaco Inter – FOTO - di RedazioneZhang ha esaltato la grande vittoria dell’Inter in casa del Bayern Monaco: la gioia dell’ex patron dei nerazzurri L’ex presidente dell’Inter Steven Zhang che, a quasi un anno dalla separazione obbligata dalla sua Beneamata non dimentica il suo vecchio club, una famiglia come spesso l’ha definita in passato. L’affetto che lega il giovane delfino di Zhang Jindong all’Inter è ancora forte e solido e Steven fa sempre in modo di ricordarlo come ieri sera, immediatamente dopo il triplice fischio di Bayern Monaco-Inter, match vinto dalla squadra di Simone Inzaghi che ieri sera ha ... 🔗internews24.com

