Barcellona Inter il retroscena dal walk around | Giocatori ridono e scherzano Inzaghi tirato e scuro

Barcellona Inter, cosa filtra nelle ore precedenti alla gara tra catalani e nerazzurri: come è il clima per i ragazzi di InzaghiPer l'Inter di Simone Inzaghi è il giorno della grande semifinale contro il Barcellona, ecco come hanno vissuto queste ore i nerazzurri.IL PREGARA – «Il walk around dell'Inter al Montjuic, risalendo sul pullman, si chiude tra sorrisi e qualche rumorosa battuta. ridono e scherzano i Giocatori, dimostrando serenità, forse anche per allentare la tensione e dimostrare all'esterno come si siano ricompattati negli ultimi due giorni. Simone Inzaghi, invece, ha l'espressione tirata, scura, già calata dentro la partita più complicata da quando ha iniziato l'avventura all'Inter»QUOTE Barcellona Inter – È il momento della verità: l'Inter è ospite del Barcellona allo stadio Olimpico Lluis Companys nella gara di andata di andata delle semifinali di Champions League dopo essere incappato in tre ko di fila tra campionato e Coppa Italia.

