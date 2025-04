Barcellona-Inter il clamoroso sospetto sulle mani bendate dei catalani

Barcellona giocano con le bende alla mano. Ma secondo l’ex responsabile dei servizi medici del Real Madrid, e presidente dello Sports Doctors Network, il dottor Niko Mihic, non si tratterebbe di una moda passeggere: “A quelle non ci credo, ha detto di recente in una Intervista a Marca — Se vuoi un accesso venoso più facile, usi i polsi. Stiamo assistendo a una nuova tendenza nel calcio, potrebbe darsi che stiano progettando giochi di strategia, giocando molto a calcio balilla e prendendosi la tendinite. così come potrebbe darsi che non abbiano corrotto Negreira”.Ovvero l’ex vicepresidente del Comitato tecnico degli arbitri spagnolo tra il 2000 e il 2019, che ha ricevuto pagamenti di 7,3 milioni di euro dal Barcellona come sospetta attività di corruzione per influenzare le decisioni arbitrali. 🔗 Liberoquotidiano.it - Barcellona-Inter, il clamoroso sospetto sulle mani bendate dei catalani Diversi giocatori delgiocano con le bende alla mano. Ma secondo l’ex responsabile dei servizi medici del Real Madrid, e presidente dello Sports Doctors Network, il dottor Niko Mihic, non si tratterebbe di una moda passeggere: “A quelle non ci credo, ha detto di recente in unavista a Marca — Se vuoi un accesso venoso più facile, usi i polsi. Stiamo assistendo a una nuova tendenza nel calcio, potrebbe darsi che stiano progettando giochi di strategia, giocando molto a calcio balilla e prendendosi la tendinite. così come potrebbe darsi che non abbiano corrotto Negreira”.Ovvero l’ex vicepresidente del Comitato tecnico degli arbitri spagnolo tra il 2000 e il 2019, che ha ricevuto pagamenti di 7,3 milioni di euro dalcome sospetta attività di corruzione per influenzare le decisioni arbitrali. 🔗 Liberoquotidiano.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

“C’è una talpa”. Garlasco, nuovo colpo di scena: il sospetto clamoroso - Nuove sorprese nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Le indagini continuano a riservare colpi di scena, e una recente rilettura investigativa, curata da Gianluigi Nuzzi su La Stampa, aggiunge nuovi interrogativi. In particolare, si parla della possibile co-autorialità di Andrea Sempio, uno dei principali indagati, e di una domanda che emerge: «È possibile che qualcuno abbia fornito informazioni riservate sull’andamento dell’inchiesta?» Un aspetto che ha attirato l’attenzione degli investigatori riguarda un dettaglio che potrebbe nascondere molto più di una semplice ... 🔗thesocialpost.it

Djokovic, Kyrgios e i ribelli contro Sinner. "Nole si è tirato indietro", un sospetto clamoroso - Il mondo del tennis ha registrato una scossa tellurica di livello alto e rischia una radicale frattura politico-sindacale: il cartello di giocatori denominato PTPA, creato nel 2020 da Djokovic, Kyrgios (sic...) e Pospisil, ha chiesto l'avvio di un procedimento giudiziario presso la Corte Distrettuale di New York contro ATP (l'associazione professionista maschile), WTA (quella femminile), ITF e ITIA (la magistratura del tennis). 🔗liberoquotidiano.it

Clamoroso Carlo Conti alle "Iene": non cita neppure Olly, la risposta che scatena il sospetto - Strano, ma vero: Carlo Conti ha concesso la prima intervista post-Sanremo 2025 a Le Iene, ossia a Mediaset. Tant'è, il conduttore e direttore artistico della kermesse ha svelato retroscena e curiosità sul Festival di Sanremo appena concluso. Tra le domande, non poteva mancare quella sui complimenti ricevuti: "Ha chiamato anche la premier Giorgia Meloni?". La risposta di Conti è stata ironica e diretta: "No, non ha il mio numero". 🔗liberoquotidiano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Barcellona-Inter, il clamoroso sospetto sulle mani bendate dei catalani | .it; Barcellona-Inter, Fabio Capello si scatena: Siamo all'inferno | .it; Carlo Ancelotti, no al Brasile: chi gli offre 50 milioni netti a stagione | .it; Kharkiv, attacco con droni russi: edifici distrutti e incendi | .it. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Clamoroso Messi, mette le mani al collo di un assistente e urla una brutta frase all'arbitro - L'ex Barcellona è stato decisivo non solo per i suoi due assist nelle azioni da gol, ma ancor più per il vivace battibecco con il direttore di gara. Ha rimediato un'ammonizione, ma il disappunto ... 🔗msn.com