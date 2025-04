Barcellona Inter il big match di Champions coinvolge anche la Moto GP | scambio di maglie tra Marc Marquez e il DG Dall’Igna

Barcellona Inter, il big match di Champions ha risvolti anche nell’universo Moto GP: scambio di maglie tra Marc Marquez e il DG della Ducati Dall’IgnaIl confronto tra Inter e Barcellona si fa sentire anche nel mondo della Moto GP. In passato, la rivalità si è manifestata tra l’Interista Valentino Rossi e il blaugrana Jorge Lorenzo, ma oggi si concentra in casa Ducati. Da una parte troviamo Marc Marquez, tifoso di lungo corso del Barcellona, e dall’altra Gigi Dall’Igna, il direttore generale della scuderia di Borgo Panigale, che invece è un appassionato dell’Inter. Mentre aspettano la partita, i due si sono scambiati delle maglie personalizzate delle rispettive squadre, augurandosi buona fortuna per il grande incontro di questa sera.QUOTE Barcellona Inter – È il momento della verità: l’Inter è ospite del Barcellona allo stadio Olimpico Lluis Companys nella gara di andata di andata delle semifinali di Champions League dopo essere incappato in tre ko di fila tra campionato e Coppa Italia. 🔗 Internews24.com - Barcellona Inter, il big match di Champions coinvolge anche la Moto GP: scambio di maglie tra Marc Marquez e il DG Dall’Igna , il bigdiha risvoltinell’universoGP:ditrae il DG della DucatiIl confronto trasi fa sentirenel mondo dellaGP. In passato, la rivalità si è manifestata tra l’ista Valentino Rossi e il blaugrana Jorge Lorenzo, ma oggi si concentra in casa Ducati. Da una parte troviamo, tifoso di lungo corso del, e dall’altra Gigi, il direttore generale della scuderia di Borgo Panigale, che invece è un appassionato dell’. Mentre aspettano la partita, i due si sono scambiati dellepersonalizzate delle rispettive squadre, augurandosi buona fortuna per il grande incontro di questa sera.QUOTE– È il momento della verità: l’è ospite delallo stadio Olimpico Lluis Companys nella gara di andata di andata delle semifinali diLeague dopo essere incappato in tre ko di fila tra campionato e Coppa Italia. 🔗 Internews24.com

