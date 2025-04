Barcellona-Inter Flick si porta ancora un dubbio! Il ruolo chiave

Flick non è ancora sicuro dell’undici che scenderà in campo questa sera per il Barcellona contro l’Inter. L’allenatore si porta un dubbio fino alla fine. ROSA – Il Barcellona non forza i recuperi in vista della partita contro l’Inter. Balde, Casadò e Lewandowski non saranno parte dell’andata della semifinale di UEFA Champions League. Tutti e tre continueranno a lavorare per tornare a San Siro, anche se per il polacco il recupero è molto difficile. Tra gli indisponibili c’è anche Ter Stegen, rientrato in panchina in Copa del Rey sabato ma non utilizzabile oggi per una questione di liste. A poche ore dal calcio d’inizio comunque Hansi Flick si porta ancora un dubbio.Barcellona-Inter, Flick non ancora sicuro sulla trequarti!dubbio – L’allenatore tedesco non è certo dell’undici che giocherà contro l’Inter. 🔗 Inter-news.it - Barcellona-Inter, Flick si porta ancora un dubbio! Il ruolo chiave Hansinon èsicuro dell’undici che scenderà in campo questa sera per ilcontro l’. L’allenatore siunfino alla fine. ROSA – Ilnon forza i recuperi in vista della partita contro l’. Balde, Casadò e Lewandowski non saranno parte dell’andata della semifinale di UEFA Champions League. Tutti e tre continueranno a lavorare per tornare a San Siro, anche se per il polacco il recupero è molto difficile. Tra gli indisponibili c’è anche Ter Stegen, rientrato in panchina in Copa del Rey sabato ma non utilizzabile oggi per una questione di liste. A poche ore dal calcio d’inizio comunque Hansisiunnonsicuro sulla trequarti!– L’allenatore tedesco non è certo dell’undici che giocherà contro l’. 🔗 Inter-news.it

