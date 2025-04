Barcellona Inter è da record! Dopo il gol più veloce record anche per i blaugrana battuto da Yamal

Barcellona Inter è da record! Dopo il gol più veloce, record anche per i blaugrana battuto da Yamal Dopo il gol più veloce delle semifinali di Champions League, la semifinale Barcellona Inter diventato anche il più giovane giocatore a segnare un gol in una semifinale della competizione di questa sera ha regalato un nuovo record . 🔗 Calcionews24.com - Barcellona Inter è da record! Dopo il gol più veloce, record anche per i blaugrana battuto da Yamal è dail gol piùper idail gol piùdelle semifinali di Champions League, la semifinalediventatoil più giovane giocatore a segnare un gol in una semifinale della competizione di questa sera ha regalato un nuovo. 🔗 Calcionews24.com

Inter, ‘record’ negativo dopo 13 anni: terza sconfitta senza segnare - La sconfitta per 0-1 contro la Roma a San Siro rappresenta il terzo ko consecutivo per l’Inter, tra campionato e Coppa Italia, senza riuscire a segnare nemmeno un gol. Un evento che non accadeva da oltre tredici anni. RECORD NEGATIVO – L’Inter perde la terza partita consecutiva in tutte le competizioni e senza segnare un gol. Non succedeva dal 2012 e in panchina c’era proprio Claudio Ranieri. In quel periodo, l’Inter collezionò cinque sconfitte consecutive senza andare in rete, tra Serie A e Champions League, in una delle fasi più difficili della gestione post-Triplete. 🔗inter-news.it

Inter, in vendita i biglietti per il Barcellona: sarà nuovo record d'incasso - Superato l`ostacolo Bayern, l`Inter sfida il Barcellona in semifinale di Champions League. L`andata si gioca mercoledì 30 aprile allo Stadio... 🔗calciomercato.com

Flick manda un chiaro messaggio all’Inter: le sue dichiarazioni dopo Barcellona-Real - di RedazioneFlick manda un chiaro messaggio all’Inter: le sue dichiarazioni dopo Barcellona-Real. Il tecnico blaugrana crede nel Triplete Hansi Flick, tecnico del Barcellona, ha parlato al termine del trionfo dei blaugrana in finale di Coppa del Re contro il Real Madrid: un successo che tiene vivo il sogno Triplete per i catalani. Il Barça sembrerebbe davvero essere la squadra in questo momento più in forma nel panorama europeo. 🔗internews24.com

Champions League: Barcellona-Inter 0-1 al 1. Inzaghi cerca l'impresa: superare i blaugrana da record - Inter in vantaggio dopo 30 secondi con Thuram Partenza incredibile a Barcellona: l'Inter in vantaggio dopo 30 secondi dal fischio d'inizio con una giocata formidabile di Thuram Barcellona-Inter, le fo ... 🔗msn.com

Inter e Barcellona, in gioco la finale di Champions e il record di ricavi - I due club stanno superando la difficile congiuntura post pandemia e la conquista del trofeo potrebbe spingere il giro d’affari a livelli storici ... 🔗msn.com