Barcellona-Inter che spettacolo | si decide a San Siro

E' stato uno spettacolo all'altezza del palcoscenico. Un grande Barcellona, trascinato dal progetto di fuoriclasse che risponde al nome di Lamine Yamal, e un'Inter meravigliosa. Mai doma e che ha centrato l'obiettivo che si era prefissato: portare il discorso qualificazione al ritorno di San Siro dove servirà un'impresa, se possibile anche superiore a quella del Montjuic che ha partorito un 3-3 epico e denso di emozioni.Il paradosso è che la squadra di Simone Inzaghi torna a Milano con qualche rimpianto, per aver sprecato un doppio vantaggio iniziale e quello costruito sul 3-2. E anche per aver visto cancellato per pochi centimetri il colpo del ko di Mkhitaryan prima che la stanchezza prendesse il sopravvento e l'incrocio dei pali aiutasse Sommer. Si decide a San Siro, sei giorni per ritrovare energie sperando nel miracolo per Lautaro Martinez, costretto ad abbandonare a metà gara per un guaio muscolare.

