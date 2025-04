Barcellona Inter Barella avrà un compito speciale | la richiesta di Inzaghi

Barcellona Inter, Barella avrà un compito speciale: la richiesta di Inzaghi in vista della super partita del Camp NouBarcellona Inter – L’Inter non rinuncia al suo stile, anche se è probabile che la mediana di Inzaghi dovrà anche arginare eventuali esondazioni. Nello stesso tempo, però, nutrirà le ripartenze negli spazi grandi che il Barça potrebbe lasciare. È il doppio lavoro chiesto a Nicolò Barella in ogni occasione, figurarsi in questa: già a Barcellona aveva segnato un paio di stagioni fa, con un mancino lesto in un 3-3 che non dispiacerebbe ripetere. Davanti a lui, però, ha quanto di meglio possa offrire il suo ruolo: Pedri, a 22 anni, è un campione fatto e finito, è la mente e la carne di questo Barcellona dei miracoli. L’uomo delle idee e pure della sostanza, il più decisivo anche se spesso sul palcoscenico stanno le punte, neanche fossero star latine. 🔗 Internews24.com - Barcellona Inter, Barella avrà un compito speciale: la richiesta di Inzaghi un: ladiin vista della super partita del Camp Nou– L’non rinuncia al suo stile, anche se è probabile che la mediana didovrà anche arginare eventuali esondazioni. Nello stesso tempo, però, nutrirà le ripartenze negli spazi grandi che il Barça potrebbe lasciare. È il doppio lavoro chiesto a Nicolòin ogni occasione, figurarsi in questa: già aaveva segnato un paio di stagioni fa, con un mancino lesto in un 3-3 che non dispiacerebbe ripetere. Davanti a lui, però, ha quanto di meglio possa offrire il suo ruolo: Pedri, a 22 anni, è un campione fatto e finito, è la mente e la carne di questodei miracoli. L’uomo delle idee e pure della sostanza, il più decisivo anche se spesso sul palcoscenico stanno le punte, neanche fossero star latine. 🔗 Internews24.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Barcellona, Lamine Yamal: "Inter molto bella da vedere, mi piacciono Lautaro e Barella. Messi? No paragoni" - Vigilia di Barcellona-Inter, vigilia di semifinali di UEFA Champions League. I blaugrana ospitano i nerazzurri al Montjuic nella gara d`andata... 🔗calciomercato.com

Lautaro Martinez e Barella: a Barcellona, l’Inter ritrovi i suoi campioni – CdS - Meno uno al grande match tra Barcellona e Inter. I nerazzurri, dopo tre sconfitte di fila, devono rialzare la testa. E per farlo hanno bisogno di capitano, Lautaro Martinez, e vice Nicolò Barella. MODELLO BAYERN – Per ritrovare la dritta via e risolvere questo allarmante deragliamento, l’Inter ha bisogno di ritrovare i suoi campioni, le sue colonne. Ovvero il capitano Lautaro Martinez e il vice Nicolò Barella. 🔗inter-news.it

Barcellona Inter, senza Pavard Inzaghi si affida ad un Bisseck in difficoltà: il tedesco avrà un difficile compito da svolgere - di RedazioneBarcellona Inter, senza Pavard Inzaghi si affida ad un Bisseck in difficoltà: il tedesco avrà un difficile compito da svolgere. I dettagli L’assenza di Benjamin Pavad rischia di pesare non poco negli equilibri difensivi dei nerazzurri per Barcellona Inter di domani. Come sottolinea Tuttosport, Inzaghi è costretto ad affidarsi a Bisseck, il quale nell’ultimo mese è parso in difficoltà. 🔗internews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Flick: L'Inter ha la miglior difesa d'Europa. Yamal: Mi piacciono Barella e Lautaro; Barcellona, Lamine Yamal: Finché vinco non possono dirmi nulla. Inter bella da vedere, mi piacciono Lautaro e Barella; Barcellona, Yamal: Inter? Il campionato non conta. Ammiro Lautaro e Barella; Barcellona, Lamine Yamal: Inter forte in difesa e contropiede, non conta il campionato. Mi piacciono Lautaro e Barella. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia