Barcellona Inter accoglienza con tra cori fumogeni e lancio di bottigliette al pullman dei nerazzurri da parte dei tifosi blaugrana

Barcellona Inter, accoglienza con tra cori fumogeni e lancio di bottigliette al pullman dei nerazzurri da parte dei tifosi blaugrana Come riportato da Pasquale Guarro, giornalista sportivo spagnolo, su X, i tifosi del Barcellona hanno accolto con lancio di bottigliette il pullman che ha portato l'Inter al Monjuic per la semifinale di Champions League di .

