Barcellona-Inter accende le polemiche | È vergognoso non ce la fa più

Barcellona ed Inter. All’uno-due nerazzurro griffato da Marcus Thuram e Dumfries hanno infatti risposto Yamal e Ferran Torres prima dell’uscita dal campo di Lautaro Martinez, costretto a dare forfait a causa di un risentimento ai flessori della coscia sinistra.Barcellona-Inter accende le polemiche: “È vergognoso, non ce la fa più” (LaPresse) – Calciomercato.itMatch che, come prevedibile, sta continuando a calamitare non pochi spunti anche nella ripresa con l’Inter capace di riportarsi in vantaggio con il colpo di testa imperioso di Dumfries prima dello sfortunato autogol di Sommer. 🔗 Calciomercato.it - Barcellona-Inter accende le polemiche: “È vergognoso, non ce la fa più” Sono tanti i temi offerti dalla prima frazione di gioco della sfida tra i blaugrana e i nerazzurri: il verdetto è immediatoPartita assolutamente vibrante al Lluís Companys di Montjuïc nella gara d’andata della seconda semifinale di Champions League traed. All’uno-due nerazzurro griffato da Marcus Thuram e Dumfries hanno infatti risposto Yamal e Ferran Torres prima dell’uscita dal campo di Lautaro Martinez, costretto a dare forfait a causa di un risentimento ai flessori della coscia sinistra.le: “È, non ce la fa più” (LaPresse) – Calciomercato.itMatch che, come prevedibile, sta continuando a calamitare non pochi spunti anche nella ripresa con l’capace di riportarsi in vantaggio con il colpo di testa imperioso di Dumfries prima dello sfortunato autogol di Sommer. 🔗 Calciomercato.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Amici 2024: tra baci e polemiche, il ritorno di fiamma tra Luk3 e Alessia accende i riflettori - C’è qualcosa di magnetico in certe storie, specie quando si svolgono davanti alle telecamere di un talent così seguito. E, in queste ultime settimane, i corridoi di Amici 24 hanno risuonato di voci, sussurri, perfino battibecchi: al centro del palcoscenico, Luk3 e Alessia, due allievi che sembravano aver messo un punto alla loro relazione… e […] L'articolo Amici 2024: tra baci e polemiche, il ritorno di fiamma tra Luk3 e Alessia accende i riflettori è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

San Siro Inter, il fascicolo a “modello 45” non ferma i nerazzurri. Il costo dell’impianto accende le polemiche - di Giacomo GiuratoSan Siro Inter, il fascicolo a “modello 45” non ferma i nerazzurri. Ci sono però controversie circa il costo dell’impianto Prosegue la vicenda circa San Siro che si lega con l’intento di giungere alla costruzione del nuovo stadio del’Inter. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo a “modello 45”, senza ipotesi di reato ma questo provvedimento non ferma le ambizioni del club nerazzurro. 🔗internews24.com

Eiko Power accende il Fuorisalone 2025: arte, energia e sostenibilità - In occasione della Milano Design Week, EIKO POWER, azienda italiana leader nel settore delle batterie e dei sistemi intelligenti per la gestione dell’energia, sarà protagonista al Fuorisalone con un evento esclusivo su invito presso ON House Milano (zona San Babila), dal 7 al 13 aprile.Una partecipazione che va oltre la tecnologia per raccontare un nuovo modo di intendere l’energia sostenibile: come espressione di bellezza, creatività e cambiamento. 🔗.com

Approfondimenti da altre fonti

Barcellona-Inter accende le polemiche: È vergognoso, non ce la fa più. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Barcellona-Inter accende le polemiche: “È vergognoso, non ce la fa più” - Sono tanti i temi offerti dalla prima frazione di gioco della sfida tra i blaugrana e i nerazzurri: il verdetto è immediato ... 🔗calciomercato.it