Barcellona-Inter accende il mercoledì di Champions ecco dove vedere il super match gratis

Barcellona e Inter scendono in campo stasera alle 21 in Spagna per la prima delle due sfide che decideranno una delle due finaliste di Champions League; il ritorno è in programma per martedì 6 maggio a San Siro. Lo spettacolo è assicurato.L'Inter si presenta all'appuntamento dopo aver vissuto una settimana difficile, con tre sconfitte consecutive (due in campionato contro Bologna e Roma e quella nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan) che hanno mostrato una squadra stanca. Il Barcellona guidato da Hansi Flick sta invece attraversando un ottimo momento, dopo aver vinto la Coppa Del Re contro il Real Madrid. 🔗 Gqitalia.it - Barcellona-Inter accende il mercoledì di Champions, ecco dove vedere il super match gratis All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.scendono in campo stasera alle 21 in Spagna per la prima delle due sfide che decideranno una delle due finaliste diLeague; il ritorno è in programma per martedì 6 maggio a San Siro. Lo spettacolo è assicurato.L'si presenta all'appuntamento dopo aver vissuto una settimana difficile, con tre sconfitte consecutive (due in campionato contro Bologna e Roma e quella nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan) che hanno mostrato una squadra stanca. Ilguidato da Hansi Flick sta invece attraversando un ottimo momento, dopo aver vinto la Coppa Del Re contro il Real Madrid. 🔗 Gqitalia.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il derby di Madrid accende il mercoledì di Champions - All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Non sarà come il Clasico contro il Barcellona, ma la sfida Atletico-Real che si gioca stasera a Madrid andrebbe vista almeno una volta nella vita dal vivo. Questa volta il derby vale un pass per i quarti di finale di Champions League: si riparte dal 2-1 per i Blancos nella gara di andata di settimana scorsa, risultato positivo ma non abbastanza per pensare che la pratica sia già chiusa, anzi. 🔗gqitalia.it

Il derby di Madrid accende il mercoledì di Champions - All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Non sarà come il Clasico contro il Barcellona, ma la sfida Atletico-Real andrebbe vista almeno una volta nella vita dal vivo. E questa volta il derby vale un pass per i quarti di finale di Champions League, 90 minuti di adrenalina pura per una sfida che promette spettacolo e tensione. 🔗gqitalia.it

Il derby di Madrid accende il mercoledì di Champions - All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Non sarà come il Clasico contro il Barcellona, ma la sfida Atletico-Real che si gioca stasera a Madrid andrebbe vista almeno una volta nella vita dal vivo. Questa volta il derby vale un pass per i quarti di finale di Champions League: si riparte dal 2-1 per i Blancos nella gara di andata di settimana scorsa, risultato positivo ma non abbastanza per pensare che la pratica sia già chiusa, anzi. 🔗gqitalia.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

BARCELLONA-INTER IN DIRETTA IN CHIARO SUL NOVE: SEMIFINALE CHAMPIONS! ??; Champions League 2024/25, dove vedere in streaming e in tv le partite di andata delle semifinali; Tutti i VIDEO; Barcellona-Inter, si accende la semifinale di Champions: orario e dove vederla in tv. 🔗Approfondimenti da altre fonti