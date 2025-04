Barcellona-Inter 3 a 3 Bisseck porta l’Inter in vantaggio ma Raphinha pareggia un minuto dopo – La diretta

Inter accende la semifinale di Champions League in casa del Barcellona. A fine primo tempo la squadra di Simone Inzaghi è sul 2 a 2 allo stadio olimpico Lluís Companys grazie a due grandi giocate di Marcus Thuram e Denzel Dumfries. Solo un’altra perla del baby fenomeno Lamine Yamal, alla 100esima partita in blaugrana, ha permesso ai catalani di accorciare le distanze, con Ferran Torres che al 38esimo ha riportato la situazione in parità.Come detto, la partenza dell’Inter ha scioccato il Barcellona. dopo appena 30 secondi discesa di Dumfries, palla dentro e Thuram si inventa un gol di tacco che ai tifosi Interisti avrà ricordato quelli del Valdanito Hernan Crespo. Il Barcellona, così, si butta all’attacco e i tiri verso la porta di Sommer iniziano ad arrivare. Ma al 21esimo i nerazzurri raddoppiano con la specialità della casa: i calci piazzati. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Barcellona-Inter 3 a 3, Bisseck porta l’Inter in vantaggio ma Raphinha pareggia un minuto dopo – La diretta Una partenza lampo dell’accende la semifinale di Champions League in casa del. A fine primo tempo la squadra di Simone Inzaghi è sul 2 a 2 allo stadio olimpico Lluís Companys grazie a due grandi giocate di Marcus Thuram e Denzel Dumfries. Solo un’altra perla del baby fenomeno Lamine Yamal, alla 100esima partita in blaugrana, ha permesso ai catalani di accorciare le distanze, con Ferran Torres che al 38esimo ha rito la situazione in parità.Come detto, la partenza dell’ha scioccato ilappena 30 secondi discesa di Dumfries, palla dentro e Thuram si inventa un gol di tacco che ai tifosiisti avrà ricordato quelli del Valdanito Hernan Crespo. Il, così, si butta all’attacco e i tiri verso ladi Sommer iniziano ad arrivare. Ma al 21esimo i nerazzurri raddoppiano con la specialità della casa: i calci piazzati. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

