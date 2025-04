Barcellona Inter 3-3 | Yamal un alieno ma anche Dumfries non è da meno! Partita di spessore dei nerazzurri

Barcellona Inter, semifinale d’andata di Champions League: seguila live con noiTutto pronto allo stadio Olimpico Lluis Companys per Barcellona Inter, la supersfida di stasera valevole per la semifinale d’andata di Champions League. I nerazzurri sono approdati alle semifinali dopo aver battuto il Bayer Monaco, mentre i blaugrana hanno eliminato il Borussia Dortmund. La sfida di ritorno, a San Siro, andrà in scena martedì 6 maggio alle ore 21. Segui con noi la cronaca live testuale del match di oggi.AGGIORNA LA LIVECRONACA1? Fischio d’inizio – Si comincia!? 1? GOL DELL’Inter! – Super inizio dei nerazzurri! Spazio sulla destra per Dumfries, che cerca Dumfries ma Kounde chiude. Barella ricicla, lo consegna nuovamente a Dumfries che stavolta in area trova Thuram che con un tacco magico beffa Szczesny!4? Pericolo in area di rigore nerazzurra – Insidioso cross di Yamal sulla destra, che per poco non trova Ferran Torre sul secondo palo. 🔗 Internews24.com - Barcellona Inter 3-3: Yamal un alieno, ma anche Dumfries non è da meno! Partita di spessore dei nerazzurri di Giuseppe ColicchiaAppuntamento alle 21 allo stadio Olimpico Lluis Companys per, semifinale d’andata di Champions League: seguila live con noiTutto pronto allo stadio Olimpico Lluis Companys per, la supersfida di stasera valevole per la semifinale d’andata di Champions League. Isono approdati alle semifinali dopo aver battuto il Bayer Monaco, mentre i blaugrana hanno eliminato il Borussia Dortmund. La sfida di ritorno, a San Siro, andrà in scena martedì 6 maggio alle ore 21. Segui con noi la cronaca live testuale del match di oggi.AGGIORNA LA LIVECRONACA1? Fischio d’inizio – Si comincia!? 1? GOL DELL’! – Super inizio dei! Spazio sulla destra per, che cercama Kounde chiude. Barella ricicla, lo consegna nuovamente ache stavolta in area trova Thuram che con un tacco magico beffa Szczesny!4? Pericolo in area di rigore nerazzurra – Insidioso cross disulla destra, che per poco non trova Ferran Torre sul secondo palo. 🔗 Internews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Barcellona-Inter 3-3, spettacolo al Montjuic: Yamal e Dumfries show - Barcellona e Inter regalano spettacolo. Al Montjuic, la semifinale d’andata di Champions League si chiude con il risultato di 3-3. Nerazzurri che al 20? sono addirittura avanti di due gol con Dumfries e Thuram, ma i blaugrana la riprendono già nel primo tempo con il gioiello di Yamal e la rete di Ferran Torres. Nella ripresa, la doppietta di Dumfries riporta avanti la squadra di Inzaghi, ma appena un minuto dopo Raphinha ristabilisce l’equilibrio. 🔗sololaroma.it

Yamal fa cifra tonda con l’Inter: domani brucerà una tappa a Barcellona - Lamine Yamal fa parlare di sé dentro e fuori dal campo. Il giovane attaccante spagnolo dimenticherà difficilmente la sfida di Champions League contro l’Inter, che segnerà un traguardo con la maglia del Barcellona. ESTRO E TALENTO – Un taglio di capelli particolare, come lo è anche la tonalità di biondo, che non passa di certo inosservata. Un look appariscente, degno dell’estro e del talento che vive nel corpo di un calciatore giovanissimo ma praticamente già fatto e formato. 🔗inter-news.it

Yamal avvisa l’Inter e le altre rivali: «Il Barcellona è favorito per vincere la Champions! Siamo una squadra diversa…» - di RedazioneYamal avvisa l’Inter e le altre rivali: «Il Barcellona è favorito per vincere la Champions! Siamo una squadra diversa…» Le parole dell’esterno blaugrana In una lunga intervista rilasciata a Sport, Lamine Yamal, attaccante del Barcellona si è soffermato anche sulla Champions League, esprimendo grande ambizione e obiettivi importanti per il futuro del club blaugrana. L’Inter e le altre squadre sono avvisati, anche se prima di pensare in grande, la squadra di Inzaghi dovrà sicuramente superare l’avversario ostico, ossia il match dei quarti contro il Bayern Monaco. 🔗internews24.com

Ne parlano su altre fonti

Barcellona-Inter 3-3, risultato e highlights della semifinale di Champions League: doppietta di Dumfries, Yamal incanta; Calcio Live News: a breve Barcellona-Inter, Lamine Yamal si ritira dal riscaldamento; LIVE - Barcellona-Inter 2-2, Lautaro lascerà il campo: riscaldamento intenso per Mehdi Taremi; Barcellona-Inter 3-3 LIVE: traversa di Yamal. Sommer para su Raphinha. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

LIVE - Barcellona-Inter 3-3, 90': altro numero incredibile di Yamal, Sommer salvato dalla traversa - BARCELLONA-INTER 3-3 (1' Thuram (I), 21', 64' Dumfries (I), 24' Yamal (B), 38' Ferran Torres (B), 65' Sommer (B, aut.)) LIVE MATCH 90' - Dovrebbero essere solo due i minuti di recupero. 89' - Giocata ... 🔗msn.com

Barcellona-Inter 3-3: Dumfries e Thuram tra i lampi di Yamal. La finalista si deciderà a San Siro - Partita spettacolare: nerazzurri avanti di due reti dopo 21 minuti, poi la reazione blaugrana con il suo fuoriclasse e Ferran Torres. Nella ripresa decisivo ... 🔗repubblica.it

Pagelle Barcellona-Inter 3-3: Thuram e Dumfries da sogno, Lautaro ko. Sommer sfortunato, Yamal sembra Messi - Champions League semifinale d'andata Barcellona-Inter 3-3 top e flop: magia di Thuram, doppietta di Dumfries, ansia Lautaro, gol alla Messi per Yamal. 🔗sport.virgilio.it