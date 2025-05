Barcellona-Inter 3-3 | spettacolo e gol tutto si deciderà a San Siro

Barcellona e Inter danno vita a un 3-3 ricco di emozioni, ribaltamenti e colpi di scena. I nerazzurri di Inzaghi giocano con coraggio, segnano tre reti e si presenteranno al ritorno a San Siro con le stesse chance dei blaugrana di accedere alla finalissima di Monaco.Primo tempo: Inter shock, Barça rispondeL’avvio è da brividi: dopo appena 30 secondi, l’Inter passa in vantaggio con una magia di Thuram, che finalizza di tacco un cross di Dumfries. I nerazzurri continuano a spingere e al 21’ trovano il raddoppio con Dumfries, abile a insaccare in semirovesciata sugli sviluppi di un corner. Sembra il preludio a una serata perfetta per l’Inter, ma il Barcellona si scuote e accorcia subito le distanze con il talento di Lamine Yamal, che trova il gol al 24’ dopo una splendida azione personale. 🔗 Ilfogliettone.it - Barcellona-Inter 3-3: spettacolo e gol, tutto si deciderà a San Siro Una semifinale di Champions League che resterà nella memoria: al Montjuic,danno vita a un 3-3 ricco di emozioni, ribaltamenti e colpi di scena. I nerazzurri di Inzaghi giocano con coraggio, segnano tre reti e si presenteranno al ritorno a Sancon le stesse chance dei blaugrana di accedere alla finalissima di Monaco.Primo tempo:shock, Barça rispondeL’avvio è da brividi: dopo appena 30 secondi, l’passa in vantaggio con una magia di Thuram, che finalizza di tacco un cross di Dumfries. I nerazzurri continuano a spingere e al 21’ trovano il raddoppio con Dumfries, abile a insaccare in semirovesciata sugli sviluppi di un corner. Sembra il preludio a una serata perfetta per l’, ma ilsi scuote e accorcia subito le distanze con il talento di Lamine Yamal, che trova il gol al 24’ dopo una splendida azione personale. 🔗 Ilfogliettone.it

Se ne parla anche su altri siti

Gol e spettacolo nella semifinale di andata, Barça-Inter 3-3 - BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Un pareggio spettacolare che rimanda il discorso qualificazione al match di San Siro. Finisce 3-3 tra Barcellona e Inter, con tante occasioni e la doppia rimonta da parte dei padroni di casa: vanificato il doppio vantaggio interista con Thuram e Dumfries, la sfida si deciderà martedì 6 maggio. Simone Inzaghi ritrova Marcus Thuram, in difesa spazio a Bisseck nei tre centrali. 🔗iltempo.it

Gol e spettacolo al Tardini, Parma-Torino 2-2 - AGI - Il Parma acciuffa il 2-2 contro il Torino nel match del Tardini valido per la 28^ giornata del campionato di Serie A 2024/2025: alle reti siglate da Eljif Elmas e Che Adams risponde la doppietta di Mateo Pellegrino. Un punto a testa per muovere la classifica. Sfida sospesa per oggetti in campo Nei primi minuti di gioco le due squadre scelgono un approccio molto cauto, concedendosi una fase di studio. 🔗agi.it

Kings League Italia: spettacolo e gol nella sesta giornata, Stallions in vetta! - ?La sesta giornata della Kings League Lottomatica.sport Italy si è svolta lunedì 17 marzo 2025 presso la Fonzies Arena di Milano, registrando il tutto esaurito. Le partite sono state trasmesse in diretta sui canali social ufficiali della competizione, tra cui YouTube, Twitch, X e Kick. Risultati della sesta giornata: Circus FC vs. FC Zeta 2-4: FC Zeta ha ottenuto la terza vittoria consecutiva grazie a una straordinaria prestazione di Matteo Perrotti, autore di una tripletta. 🔗dayitalianews.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Champions League, Barcellona-Inter 3-3. Decisivo il ritorno a Milano - Inzaghi: Grande soddisfazione per una grande prova; Sky Video: filmati e clip di oggi su news, sport, spettacolo; Champions League Barcellona-Inter 3-3 | gol e spettacolo al Montjuic; Champions League, Barcellona-Inter 3-3: gol e spettacolo al Montjuic. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Barcellona-Inter 3-3: spettacolo e gol nella semifinale di Champions - Barcellona e Inter pareggiano 3-3 nella semifinale di Champions League: gol, emozioni e tutto aperto per il ritorno. 🔗milanosportiva.com

Champions League, Barcellona-Inter 3-3: gol e spettacolo al Montjuic - Finisce 3-3 l'andata della semifinale di Champions League tra Barcellona e Inter: gol e spettacolo a Montjuic. Si deciderà tutto a San Siro ... 🔗msn.com

Barcellona - Inter 3-3: emozioni e spettacolo nella semifinale di Campions League - In gol Thuram al 1° e poi Dumfries; i Catalani accorciano con Lamine Yamal, e Fernan Torres pareggia. Nella ripresa ancora Dumfries porta in vantaggio i nerazzurri, infine Raphinha colpisce la travers ... 🔗rainews.it