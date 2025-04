Barcellona-Inter 3-3 spettacolo al Montjuic | Yamal e Dumfries show

Barcellona e Inter regalano spettacolo. Al Montjuic, la semifinale d'andata di Champions League si chiude con il risultato di 3-3. Nerazzurri che al 20? sono addirittura avanti di due gol con Dumfries e Thuram, ma i blaugrana la riprendono già nel primo tempo con il gioiello di Yamal e la rete di Ferran Torres. Nella ripresa, la doppietta di Dumfries riporta avanti la squadra di Inzaghi, ma appena un minuto dopo Raphinha ristabilisce l'equilibrio. Tutto rimandato al match di San Siro della prossima settimana. Primo tempoNeanche il tempo di accomodarsi sul divano, che l'Inter trova il vantaggio dopo 30 secondi: cross dalla destra di Dumfries per Thuram, che di tacco beffa Szczesny sfruttando lo scivolone di Inigo Martinez. Inizio da sogno dei nerazzurri, che tengono botta sulla reazione blaugrana e trovano addirittura il raddoppio al 21?: torre di Acerbi da corner, Dumfries in acrobazia sotto porta anticipa tutti e mette nuovamente alle spalle di Szczesny.

