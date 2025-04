Barcellona-Inter 3-3 | sfortuna Sommer non basta Dumfries!

Inter pareggia contro il Barcellona nella gara d’andata della semifinale di UEFA Champions League con il risultato di 3-3. Non basta il gol di Denzel Dumfries nella ripresa.SECONDO TEMPO – Barcellona-Inter finisce 3-3! La ripresa della partita inizia con due sostituzioni. Prima Mehdi Taremi al posto di Lautaro Martinez, che non è nemmeno rientrato in campo a causa di un risentimento muscolare. Dopo, al minuto 55, Federico Dimarco ha lasciato il posto a Carlos Augusto. Al 64? è ancora Denzel Dumfries a riportare in vantaggio incredibilmente l’Inter. L’esterno di testa sovrasta tutti su calcio d’angolo e sigla il 3-2 sulla palla di Hakan Calhanoglu. Dopo appena due minuti il Barcellona è fortunato, Raphinha da 30 metri tira una bomba che finisce sulla traversa e colpisce Yann Sommer sulla schiena prima di entrare in rete. 🔗 Inter-news.it - Barcellona-Inter 3-3: sfortuna Sommer, non basta Dumfries! L’pareggia contro ilnella gara d’andata della semifinale di UEFA Champions League con il risultato di 3-3. Nonil gol di Denzelnella ripresa.SECONDO TEMPO –finisce 3-3! La ripresa della partita inizia con due sostituzioni. Prima Mehdi Taremi al posto di Lautaro Martinez, che non è nemmeno rientrato in campo a causa di un risentimento muscolare. Dopo, al minuto 55, Federico Dimarco ha lasciato il posto a Carlos Augusto. Al 64? è ancora Denzela riportare in vantaggio incredibilmente l’. L’esterno di testa sovrasta tutti su calcio d’angolo e sigla il 3-2 sulla palla di Hakan Calhanoglu. Dopo appena due minuti ilè fortunato, Raphinha da 30 metri tira una bomba che finisce sulla traversa e colpisce Yannsulla schiena prima di entrare in rete. 🔗 Inter-news.it

Cosa riportano altre fonti

Mareggini elogia Maignan: “Io lo preferisco a Sommer. E’ grazie a lui se…” - Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina, è stato ospite a Radio FirenzeViola, dove ha commentato le prestazioni di Maignan 🔗pianetamilan.it

Sommer chiaro: «Svizzera? Sto bene così. Dito? Ora va bene!» - Yann Sommer ha parlato nel post-partita di Atalanta-Inter, sfida vinta dai meneghini per 2-0. Il portiere nerazzurro si è anche espresso sull’ipotesi relativa al suo possibile ritorno in Nazionale. LE DICHIARAZIONI – Yann Sommer si è così pronunciato a Sport TV al termine del match vinto dalla sua Inter contro l’Atalanta con il punteggio di 2-0: «L’Atalanta è una squadra con tanta qualità, anche in zona offensiva. 🔗inter-news.it

Sommer rivela: «Vincere Scudetto e Champions? Il sogno per ogni calciatore! Sul futuro dico…» - di RedazioneSommer rivela: «Vincere Scudetto e Champions? Il sogno per ogni calciatore! Sul futuro dico…» Le parole del portiere dell’Inter Sono uscite altre dichiarazioni del portiere dell’Inter, Yann Sommer, dalla sua intervista rilasciata a Blick. Ecco le sue parole: INZAGHI «Durante le partite è presente con una passione incredibile. Vive con la squadra, sa tutto della tua esperienza da giocatore, non molla mai e a volte vorrebbe giocare lui stesso. 🔗internews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sommer, che sfortuna: parata, traversa e autogol sul tiro di Raphinha - Rocambolesca la rete del 3-3 del Barcellona contro l'Inter di Inzaghi: la palla sbatte sulla schiena del portiere svizzero e finisce in porta ... 🔗corrieredellosport.it

Pagelle Barcellona-Inter 3-3: Thuram e Dumfries da sogno, Lautaro ko. Sommer sfortunato, Yamal sembra Messi - Champions League semifinale d'andata Barcellona-Inter 3-3 top e flop: magia di Thuram, doppietta di Dumfries, ansia Lautaro, gol alla Messi per Yamal. 🔗sport.virgilio.it