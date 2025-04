Barcellona Inter 3-3 pari e spettacolo al Montjuic | un super Dumfries non basta! Yamal e Raphinha rinviano il discorso qualificazione alla finale tra sei giorni!

Barcellona Inter, i blaugrana e i nerazzurri danno spettacolo! Al Montjuic finisce 3-3: ecco cosa è successo nell’andata delle semifinali di ChampionsÈ terminata l’altra semifinale d’andata di Champions League. Al Montjuic è andata di scena la sfida tra Barcellona e Inter. Lo spettacolare confronto catalano si chiude sul punteggio di 3-3. I nerazzurri aprono le danze con due prodigi: il tacco di Thuram e l’acrobazia di Dumfries sembrano mettere la sfida in discesa. La risposta dei blaugrana non si fa attendere e arriva con un mancino a giro di Yamal e un tap in di Ferran Torres. Nella ripresa la doppietta di Dumfries sembra rimettere le cose apposto per i nerazzurri, ma un sinistro di prima intenzione di Rafinha pareggia i conti. I rivali della Juve escono indenni da Barcellona e si preparano al ritorno, che si giocherà tra sei giorni a San Siro. 🔗 Juventusnews24.com - Barcellona Inter 3-3, pari e spettacolo al Montjuic: un super Dumfries non basta! Yamal e Raphinha rinviano il discorso qualificazione alla finale tra sei giorni! , i blaugrana e i nerazzurri danno! Alfinisce 3-3: ecco cosa è successo nell’andata delle semifinali di ChampionsÈ terminata l’altra semid’andata di Champions League. Alè andata di scena la sfida tra. Lo spettacolare confronto catalano si chiude sul punteggio di 3-3. I nerazzurri aprono le danze con due prodigi: il tacco di Thuram e l’acrobazia disembrano mettere la sfida in discesa. La risposta dei blaugrana non si fa attendere e arriva con un mancino a giro die un tap in di Ferran Torres. Nella ripresa la doppietta disembra rimettere le cose apposto per i nerazzurri, ma un sinistro di prima intenzione di Rafinha pareggia i conti. I rivali della Juve escono indenni dae si preparano al ritorno, che si giocherà tra seia San Siro. 🔗 Juventusnews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Inter, Marotta: "Il Barcellona? Siamo alla pari, la Champions è un sogno che può avverarsi" - Beppe Marotta, presidente dell`Inter, parla ai microfoni di Sky Sport il giorno dopo il 2-2 con il Bayern Monaco, risultato che ha consentito... 🔗calciomercato.com

Lucio carica l’Inter: «Barcellona? Questa è Champions pura, tutto quello che è successo prima si azzera! I nerazzurri sono alla pari, Inzaghi merita una notte magica» - di RedazioneL’ex difensore dell’Inter, Lucio, ha voluto dire la sua in vista della semifinale d’andata in Champions League di stasera contro il Barcellona Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Lucio risfoglia l’album dei ricordi ripensando a quella memorabile semifinale di Champions League vinta da lui con l’Inter contro il Barcellona. L’ex difensore brasiliano si è espresso così in vista della supersfida di questa sera. 🔗internews24.com

Barcellona Inter LIVE 0-1: magia di tacco di Thuram e i nerazzurri sono subito davanti! Blaugrana vicini al pari con Ferran Torres - di Giuseppe ColicchiaAppuntamento alle 21 allo stadio Olimpico Lluis Companys per Barcellona Inter, semifinale d’andata di Champions League: seguila live con noi Tutto pronto allo stadio Olimpico Lluis Companys per Barcellona Inter, la supersfida di stasera valevole per la semifinale d’andata di Champions League. I nerazzurri sono approdati alle semifinali dopo aver battuto il Bayer Monaco, mentre i blaugrana hanno eliminato il Borussia Dortmund. 🔗internews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Barcellona-Inter 3-3, risultato e highlights della semifinale di Champions League: doppietta di Dumfries, Yamal incanta; Calcio Live News: in campo Barcellona-Inter (2-2), pari di Torres; LIVE - Barcellona-Inter 3-3, 65': neanche il tempo di esultare per Dumfries che Raphinha (con Sommer) trova il pari; Volata scudetto: cosa ci aspetta nelle ultime giornate. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter, pari pazzesco: 3-3 a Barcellona, Inzaghi si gioca a Milano l'ingresso in finale di Champions - I nerazzurri escono indenni dall'Estadio Olimpico e si giocheranno il tutto per tutto tra le mura amiche: una doppietta di Dumfries e la firma di Thuram decidono il pareggio finale ... 🔗tuttosport.com

Pari e spettacolo tra Barcellona e Inter, in Spagna finisce 3-3 - Barcellona-Inter: i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol della semifinale d'andata della Champions League 2024/2025 ... 🔗italpress.com

Lo spettacolare 3-3 tra Barcellona e Inter - Mercoledì sera l’Inter ha pareggiato 3-3 contro il Barcellona nella partita di andata della semifinale di Champions League, la più importante competizione calcistica al mondo. È stata una partita ... 🔗ilpost.it