Barcellona-Inter 3-3 LIVE | Cubarsi salva su Thuram Annullato il 4-3 di Mkhitaryan

Barcellona-Inter 3-3 CRONACA 77` Ancora Dumfries penetra in area di rigore dalla destra e questa volta non riesce a calciare, ma serve Taremi. 🔗 3-3 CRONACA 77` Ancora Dumfries penetra in area di rigore dalla destra e questa volta non riesce a calciare, ma serve Taremi. 🔗 Calciomercato.com

Su altri siti se ne discute

Benfica-Barcellona 0-1 LIVE: Raphinha la sblocca, errore di Antonio Silva. Rosso a Cubarsì, graziato Barreiro - Benfica-Barcellona 0-1 LIVE CRONACA 61` GOAL - Che errore di Antonio Silva che, su palla recuperata da Dahl, sbaglia il cambio di fronte ser... 🔗calciomercato.com

LIVE Inghilterra-Italia 33-5, Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre stringono i denti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 75? Ancora un passaggio in avanti dell’Inghilterra. Premiata la grande difesa dell’Italia che sta provando a non far prendere ritmo all’attacco inglese. 74? Grande difesa di Vecchini che ruba il pallone 74? Pallone recuperato da Sarah Bern. 73? Cancellata la meta inglese!! C’è un passaggio in avanti inglese all’inizio dell’azione. Inghilterra-Italia 33-5. 17. 🔗oasport.it

LIVE Trento-Trieste 38-33, Coppa Italia basket 2025 in DIRETTA: solo 5 punti di margine per la capolista all’intervallo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Palla Trieste! 07:13 Si schianta Brown su Pecchia! Poi fallo preventivo di Trento (3°)!! 43-38 Principesco movimento di Lamb, finta palleggio e tripla a segno! 40-38 Denzel! Valentine! Virata e due punti a segno! 08:19 Nuovo fallo di Trento, secondo di squadra. 08:30 Errore di Lamb. Fallo di Ellis. 40-36 RUUUUUUUUUUUUZZIER! Altra tripla dell’azzurro!!! 40-33 Mawugbe mette fine a una fase concitata in cui Trieste ha fallito ben 4 tiri. 🔗oasport.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

LIVE - Barcellona-Inter 3-3, 76': Mkhitaryan segna, ma viene segnalato fuorigioco. Il VAR conferma; LIVE - Barcellona-Inter 2-2, 53': grande occasione per Dimarco che però sbaglia tutto mandando alto. 🔗Ne parlano su altre fonti

Barcellona-Inter LIVE: probabili formazioni, aggiornamenti, ultime notizie - CHAMPIONS LEAGUE - Segui in diretta l'avvicinamento a Barcellona-Inter, match valevole per l'andata delle semifinali. Inzaghi ritrova Thuram ma è senza Pavard, ... 🔗eurosport.it

LIVE - Barcellona-Inter 1-2, 31': il gol ha galvanizzato i catalani, nerazzurri ora un po' troppo schiacciati - BARCELLONA-INTER 1-2 (1' Thuram (I), 21' Dumfries (I), 24' Yamal (B)) LIVE MATCH 33' - Grande progessione di Barella, che per un attimo è tentato dalla conclusione dalla lunghissima distanza vedendo S ... 🔗msn.com

Barcellona-Inter LIVE, stasera la semifinale di Champions League in diretta: Inzaghi conferma Thuram-Lautaro, 2700 tifosi nerazzurri allo stadio - Stasera alle 21:00 l'Inter di Simone Inzaghi affronta il Barcellona per l'andata della semifinale Champions League: il doppio confronto vale la qualificazione ... 🔗fanpage.it