Barcellona-Inter 3-3 le statistiche | gol e spettacolo a Montjuïc

statistiche di Barcellona-Inter, gara valida per la prima semifinale di Champions League: i nerazzurri hanno retto e a tratti anche dominato un bel Barcellona. Tutto rinviato a San Siro.PARTITA – Show e spettacolo a Montjuïc tra Barcellona e Inter con la prima semifinale di Champions League che si chiude 3-3. Partono subito forte, con il piede sull'acceleratore, i nerazzurri. Dopo appena trenta secondi subito l'Inter in vantaggio con un gol capolavoro di Marcus Thuram che rientra in campo e si presenta con un tacco al volo. Al 21? è il momento di Denzel Dumfries: azione concitata in area di rigore, l'olandese più alto di tutto con una semi-rovesciata regala il raddoppio all'Inter. Pochi minuti dopo ci pensa il solito Yamal che con un sinistro a incrociare beffa un incolpevole Sommer.

Retegui bomber “per caso”: la top 5 dei calciatori che stanno stravolgendo le statistiche dei gol - Mateo Retegui sta sconvolgendo ogni statistica legata ai gol in questa stagione: scopri la top 5 dei calciatori che sta over performando in termini realizzativi Mateo Retegui, trascinatore record in questa stagione (LaPresse) – Calciomercato.itAbbiamo superato di poco la metà della stagione 2024-25, ma sono ancora centinaia le partite che dovranno disputarsi nei top 5 campionati europei e nelle coppe nazionali e internazionali. 🔗calciomercato.it

Thuram Juventus, è già una stagione da record per il centrocampista francese. Gol e assist: ecco le statistiche in bianconero - di Redazione JuventusNews24Thuram Juventus, è già una stagione da record. Le statistiche aggiornate del centrocampista francese dopo la rete col Verona Khéphren Thuram ha stabilito il suo record di partecipazioni attive in una stagione nei maggiori 5 campionati europei: sette (tre gol, quattro assist) – era arrivato a sei nel 2021/22 e nel 2022/23 con il Nizza. A riferirlo è il sito specializzato Opta. 🔗juventusnews24.com

Laurientè-Berardi, i piedi in 33 gol. In due hanno fatto più di tutto il Bari - di Lorenzo LonghiSASSUOLOQuando, alla vigilia della sfida di andata, ancora a inizio torneo, Moreno Longo, allenatore del Bari, definì il Sassuolo ’illegale’ per la serie B, lo fece sicuramente per spostare la pressione dalle spalle dei suoi uomini a quelle dei neroverdi, ma in quell’aggettivo indubbiamente iperbolico c’era anche la consapevolezza che in cadetteria nessuna squadra era attrezzata quanto i neroverdi. 🔗sport.quotidiano.net

