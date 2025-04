Barcellona-Inter 3-3 Inzaghi | Giocato una grande gara contro la squadra più forte al mondo

Inter di Simone Inzaghi esce da Montjuïc con un 3-3 prezioso e carico di significato. Il tecnico nerazzurro, Intervistato da Prime Video al termine della semifinale d’andata contro il Barcellona, non nasconde l’orgoglio per quanto visto in campo, ma ammette anche un pizzico di rammarico per il vantaggio sfumato e per l’episodio del gol annullato a Mkhitaryan.“C’è grandissima soddisfazione per aver Giocato una grande partita contro, probabilmente, la squadra più forte del mondo in questo momento. Poi, è chiaro, il doppio vantaggio perso, il gol annullato – che ancora non capisco il motivo – lasciano un po’ di rammarico”, ha spiegato Inzaghi.Alla domanda se volesse rivedere il gol annullato, la risposta è eloquente:“Meglio di no. ma non cambia nulla nel mio giudizio sui ragazzi. 🔗 Ilnerazzurro.it - Barcellona-Inter 3-3, Inzaghi: “Giocato una grande gara contro la squadra più forte al mondo” Con la faccia giusta, con il cuore oltre l’ostacolo, l’di Simoneesce da Montjuïc con un 3-3 prezioso e carico di significato. Il tecnico nerazzurro,vistato da Prime Video al termine della semifinale d’andatail, non nasconde l’orgoglio per quanto visto in campo, ma ammette anche un pizzico di rammarico per il vantaggio sfumato e per l’episodio del gol annullato a Mkhitaryan.“C’è grandissima soddisfazione per averunapartita, probabilmente, lapiùdelin questo momento. Poi, è chiaro, il doppio vantaggio perso, il gol annullato – che ancora non capisco il motivo – lasciano un po’ di rammarico”, ha spiegato.Alla domanda se volesse rivedere il gol annullato, la risposta è eloquente:“Meglio di no. ma non cambia nulla nel mio giudizio sui ragazzi. 🔗 Ilnerazzurro.it

Cosa riportano altre fonti

Inzaghi a Sky: «I 5 cambi erano forzati, siamo in difficoltà. Dopo il gol di Solet non abbiamo più giocato! L”espulsione? A volte l’adrenalina gioca brutti scherzi». Poi risponde sul rinnovo - di RedazioneL’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta stasera in campionato contro l’Udinese Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter Udinese, Simone Inzaghi ha analizzato la vittoria ottenuta dalla propria squadra nel 30° turno del campionato di Serie A. QUANTO PESA UNA VITTORIA IN QUESTO MODO? COSA E’ SUCCESSO NEL FINALE? – «Rischiavamo di non vincere una partita che nel primo tempo abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, avremo meritato più dei due gol. 🔗internews24.com

Inzaghi, orgoglio e preoccupazione: “Hanno giocato con antidolorifici” - Il tecnico dell’Inter parla dopo il successo di coppa Italia sulla Lazio e fa i complimenti alla sua squadra per la vittoria Per Simone Inzaghi c’è la soddisfazione per una vittoria ottenuta nonostante il tanto turnover. Intervenuto a ‘Mediaset’ dopo Inter-Lazio, il tecnico nerazzurro ha fatto i complimenti alla sua squadra. Inzaghi, orgoglio e preoccupazione: “Hanno giocato con antidolorifici” (LaPresse) – Calciomercato. 🔗calciomercato.it

Inzaghi a Mediaset: «Ho la fortuna di avere ragazzi che danno tutto per la maglia, in due hanno giocato sotto antidolorifici! Vi spiego lo schema sul gol di Arnautovic» - di RedazioneL’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta ai Quarti di Finale di Coppa Italia contro la Lazio Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset al termine di Inter Lazio, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi commenta con orgoglio la prestazione dei suoi che hanno strappato il pass per la semifinale di Coppa Italia, dove troveranno il Milan. LA RISPOSTA DELL’INTER, SE TENIAMO A TUTTE LE COMPETIZIONI? – «Abbiam fatto una grande gara contro una squadra di assoluto valore. 🔗internews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Champions League: Barcellona-Inter 3-3 al 65'. Inzaghi cerca l'impresa: superare i blaugrana; Barcellona-Inter 3-3, risultato e highlights della semifinale di Champions League: doppietta di Dumfries, Yamal incanta; Barcellona-Inter, la chiave e le assenze: Flick trova il vice Lewandowski, il piano Inzaghi; Inzaghi: In Spagna si ricorderanno a lungo di questa Inter. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Inzaghi diretta conferenza dopo Barcellona-Inter: tutte le sue dichiarazioni - Le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro al termine del pareggio nella gara di andata giocata all'Olimpico di Montjuic ... 🔗corrieredellosport.it

Inzaghi è incantato da Yamal dopo Barcellona-Inter: “Mai visto uno così negli ultimi nove anni” - Inzaghi analizza il pareggio dell'Inter contro il Barcellona: "La strategia del Barcellona è rischiosa ma paga, hanno fatto oltre 150 gol, hanno ... 🔗fanpage.it

Inzaghi: “Come Yamal uno ogni 50 anni! Anche un po’ di amarezza, ai miei ragazzi ho detto che…” - Simone Inzaghi commenta il risultato della semifinale d’andata tra Barcellona e Inter: queste le parole dell'allenatore nerazzurro ... 🔗fcinter1908.it