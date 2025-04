Barcellona - Inter 3-3 | il tabellino

Barcellona - Inter: 3-3 Marcatori: 1` Thuram, 21` Dumfries, 24` Yamal, 38` Ferran Torres, 18` s.t. Dumfries, 20` s.t. Sommer (aut.) Assist: 1`. 🔗 : 3-3 Marcatori: 1` Thuram, 21` Dumfries, 24` Yamal, 38` Ferran Torres, 18` s.t. Dumfries, 20` s.t. Sommer (aut.) Assist: 1`. 🔗 Calciomercato.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Barcellona Inter LIVE: cronaca, risultato e tabellino della semifinale d’andata di Champions League - di Giuseppe ColicchiaAppuntamento alle 21 allo stadio Olimpico Lluis Companys per Barcellona Inter, semifinale d’andata di Champions League: seguila live con noi Tutto pronto allo stadio Olimpico Lluis Companys per Barcellona Inter, la supersfida di stasera valevole per la semifinale d’andata di Champions League. I nerazzurri sono approdati alle semifinali dopo aver battuto il Bayer Monaco, mentre i blaugrana hanno eliminato il Borussia Dortmund. 🔗internews24.com

Barcellona Inter LIVE: cronaca, risultato e tabellino della semifinale d’andata di Champions League - Appuntamento alle 21 allo stadio Olimpico Lluis Companys per Barcellona Inter, semifinale d’andata di Champions League: seguila live Allo stadio Olimpico Lluis Companys, tutto pronto per Barcellona Inter, la supersfida di stasera valevole per la semifinale d’andata di Champions League. I nerazzurri sono approdati alle semifinali dopo aver battuto il Bayer Monaco, mentre i blaugrana […] 🔗calcionews24.com

PAGELLE E TABELLINO BARCELLONA-INTER 3-3: Dumfries pazzesco, incubo Yamal - Voti, top e flop della sfida del Montjuic, valida per l’andata delle semifinali di Champions League. Girandola di emozioni in Catalogna: doppietta per l’olandese dopo la magia di Thuram per la squadra di Inzaghi Denzel Dumfries (LaPresse) – Calciomercato.itBARCELLONA Szczesny 5 Kounde 5,5 (42? Eric Garcia 5,5) Cubarsì 6 (83? Christensen SV) Inigo Martinez 4,5 Gerard Martin 5 (46? Araujo 5,5) De Jong 5,5 Pedri 6,5 (83? Gavi SV) Yamal 8,5 Dani Olmo 5 (68? Fermin Lopez 5) Raphinha 7,5 Ferran Torres 7 Allenatore: Flick 6 TOP Barcellona: Yamal 8 – Fa un altro sport, è di un altro pianeta. 🔗calciomercato.it

Su questo argomento da altre fonti

Champions League: Barcellona-Inter 3-3. Decisivo il ritorno a Milano - Inzaghi: Grande soddisfazione per una grande prova; Barcellona-Maiorca 1-0, cronaca e tabellino: decide un gol di Dani Olmo; Il cuore non basta: l'Inter Under 20 di Zanchetta sbatte contro il muro della Juventus e non va oltre l'1-1; Serie A: Empoli-Venezia 2-2, Bologna-Inter 1-0. Milan-Atalanta 0-1. VIDEO. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Barcellona-Inter 3-3, l'Inter si allude ma poi viene ripresa: spettacolo ed emozioni, tutto rinviato alla partita di ritorno - CHAMPIONS LEAGUE - L'Inter riesce nell'obiettivo di rimandare il discorso qualificazione alla partita di ritorno. I nerazzurri vanno trovano il doppio vantaggio ... 🔗eurosport.it

Barcellona-Inter 3-3, le pagelle: Yamal (8,5) magico, Dumfries (8) immenso, Thuram (7,5) - La partita d'andata tra Barcellona e Inter è terminata in pareggio al termine di novanta minuti estremamente combatutti da parte di entrambe le sqaudre. La sfida del Montjuic si ... 🔗msn.com

L'orgoglio e la rabbia: un'Inter resiliente strappa al Barcellona un 3-3 che tiene tutto aperto per il ritorno - Avevano tremato per qualche minuto i tifosi del Barcellona vedendo Lamine Yamal fermarsi nel riscaldamento per un problema all'inguine. Ma alla fine l'astro del calcio spagnolo è regolarmente in campo ... 🔗msn.com