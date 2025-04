Barcellona-Inter 3-3 il tabellino della partita di Champions League

Barcellona-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 3-3: questo il tabellino della partita valida per l’andata delle semifinali di Champions League 2024-2025.E C’È PURE RIMPIANTO – L’Inter esce indenne da una partita complicatissima, e poteva pure vincerla. Contro il Barcellona è un folle 3-3: sei gol, traverse, parate assurde, gol annullato per un minimo e tantissimo altro. Con Marcus Thuram che segna al volo di tacco dopo trenta secondi e Denzel Dumfries doppietta al rientro da titolare. In mezzo uno show, di Lamine Yamal, e il solito rimpallo sfortunatissimo sull’autogol di Yann Sommer. Fra sei giorni il ritorno al Meazza, chi vince va in finale altrimenti tempi supplementari. Questo il tabellino di Barcellona-Inter.Barcellona-Inter 3-3 – IL tabellinoBarcellona (4-2-3-1): Szczesny; Koundé (42’ Eric Garcia), Cubarsì (83’ Christensen), Inigo Martinez, Gerard Martin (46’ Araujo); Pedri (83’ Gavi), F. 🔗 Inter-news.it - Barcellona-Inter 3-3, il tabellino della partita di Champions League è terminata da pochi minuti con il punteggio di 3-3: questo ilvalida per l’andata delle semifinali di2024-2025.E C’È PURE RIMPIANTO – L’esce indenne da unacomplicatissima, e poteva pure vincerla. Contro ilè un folle 3-3: sei gol, traverse, parate assurde, gol annullato per un minimo e tantissimo altro. Con Marcus Thuram che segna al volo di tacco dopo trenta secondi e Denzel Dumfries doppietta al rientro da titolare. In mezzo uno show, di Lamine Yamal, e il solito rimpallo sfortunatissimo sull’autogol di Yann Sommer. Fra sei giorni il ritorno al Meazza, chi vince va in finale altrimenti tempi supplementari. Questo ildi3-3 – IL(4-2-3-1): Szczesny; Koundé (42’ Eric Garcia), Cubarsì (83’ Christensen), Inigo Martinez, Gerard Martin (46’ Araujo); Pedri (83’ Gavi), F. 🔗 Inter-news.it

