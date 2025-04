Barcellona-Inter 3-3 | i nerazzurri si fanno rimontare 3 volte Si decide tutto a San Siro

Barcellona e Inter si dividono la posta in palio con un 3-3 spettacolare, che lascia tutto aperto in vista del ritorno a San Siro. Un risultato che fotografa bene l'equilibrio e le emozioni di una semifinale d'andata pirotecnica.Inter coraggiosa, Thuram-Dumfries showE dire che la serata era cominciata con un brivido per i tifosi blaugrana, quando Lamine Yamal si era fermato durante il riscaldamento per un problema all'inguine. Allarme rientrato: il giovane fuoriclasse parte regolarmente titolare ed è subito protagonista. Ma la prima fiammata è tutta nerazzurra: Thuram fulmina la difesa catalana dopo appena un minuto, portando in vantaggio l'Inter. Il raddoppio arriva al 21' con Denzel Dumfries, recuperato in extremis e protagonista assoluto.

