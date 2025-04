Barcellona-Inter 3-3 | i nerazzurri reggono l' urto dei blaugrana l' ingresso in finale si decide a San Siro

Xml2.corriere.it - Barcellona-Inter 3-3: i nerazzurri reggono l'urto dei blaugrana, l'ingresso in finale si decide a San Siro Thuram a segno di tacco dopo 35 secondi poi raddoppia Dumfries. Reti di Yamal e Ferran Torres nel primo tempo. Nella ripresa ancora a segno Dumfries poi l'autogol di Sommer 🔗 Xml2.corriere.it

San Siro Inter, Scaroni ottimista: «Nuovo stadio coi nerazzurri? Probabilità superiori al 50%, porteremo qui le sedi dei due club! Vi spiego il progetto» - di RedazioneSan Siro Inter, Scaroni ottimista: le parole del presidente del Milan che spiega come stanno le cose per la realizzazione del nuovo stadio Intervistato da Il Foglio in occasione dell’evento per lo stadio San Siro, il presidente del Milan, Paolo Scaroni ha aggiornato sulla questione che sta a cuore sia ai tifosi rossoneri che a quelli dell’Inter. PRESENZE ALLO STADIO –«I tifosi sono al centro della nostra attenzione, avere i tifosi al nostro fianco è importantissimo. 🔗internews24.com

Barcellona-Inter, la moviola - Partita intensa. Dembélé rischia qualcosa più del giallo - È ?Szymon Marciniak l'arbitro scelto per dirigere Barcellona-Inter, match valido per la ... sono ampiamente in linea con i difendenti nerazzurri. 49' – Regolarissimo il pareggio interista ... 🔗fcinternews.it

Inter in piena corsa su tutti i fronti. Solo due big europee reggono il confronto col 2024 nerazzurro - Il netto 5-0 di Verona ha riportato alla mente la migliore Inter vista in quest'anno solare. Con la situazione fluida in tutte le competizioni solo due giganti europei hanno fatto poco meglio. 🔗msn.com