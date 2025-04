Barcellona-Inter 3-3 diventerà la partita simbolo dei circensi Barça senza difesa l’Inter meritava di più

Inter pareggia 3-3 a Barcellona e meritava di più. Il Barça gioca come piace ai circensi (senza difesa)Bella prestazione dell’Inter a Barcellona. Maiuscola. La squadra di Inzaghi pareggia 3-3 e alla fine deve anche rammaricarsi. Un po’ per il gol del 4-3 di Mkhitaryan annullato per fuorigioco millimetri. Un po’ perché nel secondo tempo ha creato di più e avrebbe dovuto capitalizzare di più il dogma tattico dei catalani: ossia giocare senza difesa, oppure con la linea di difesa alta sessanta metri.partita che sarà decantata e portata a esempio del cacio da apprezzare. De gustibus. I circensi saranno stati entusiasti. Noi che amiamo il calcio vero, possiamo solo rammaricarci perché la squadra di Inzaghi avrebbe potuto e dovuto essere più concreta.L’Inter è stata brava a capitalizzare le occasioni avute in avvio di partita. 🔗 Ilnapolista.it - Barcellona-Inter 3-3 diventerà la partita simbolo dei circensi. Barça senza difesa, l’Inter meritava di più L’pareggia 3-3 adi più. Ilgioca come piace ai)Bella prestazione dell’. Maiuscola. La squadra di Inzaghi pareggia 3-3 e alla fine deve anche rammaricarsi. Un po’ per il gol del 4-3 di Mkhitaryan annullato per fuorigioco millimetri. Un po’ perché nel secondo tempo ha creato di più e avrebbe dovuto capitalizzare di più il dogma tattico dei catalani: ossia giocare, oppure con la linea dialta sessanta metri.che sarà decantata e portata a esempio del cacio da apprezzare. De gustibus. Isaranno stati entusiasti. Noi che amiamo il calcio vero, possiamo solo rammaricarci perché la squadra di Inzaghi avrebbe potuto e dovuto essere più concreta.L’è stata brava a capitalizzare le occasioni avute in avvio di. 🔗 Ilnapolista.it

Cosa riportano altre fonti

Calciatore vittima di razzismo, l’allenatore ritira la squadra dalla partita - L’allenatore dell’Alberoro calcio, Matteo Bruno, ha ritirato la propria squadra dalla sfida contro il Cortona Camucia, dopo che uno dei suoi giocatori è rimasto vittima di un insulto razzista. E’ successo Ad Alberoro, in provincia di Arezzo, lo scorso 19 marzo, nel corso di un match valido per il campionato provinciale juniores. Al decimo minuto dalla ripresa, uno degli avversari aveva utilizzato parole di stampo razzista contro un giocatore dell’Alberoro, con il tecnico che aveva deciso di ritirare la formazione e interrompere la partita. 🔗sportface.it

Wong ha una strana richiesta nella partita contro Cinà: “Mi portate una Pepsi?”. Ma va malissimo - Episodio curioso durante la partita tra Federico Cinà e Coleman Wong con il secondo che ad un certo punto ha chiesto all'arbitro e al suo angolo una Pepsi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Giulini commenta: «Meravigliosa partita dell’Inter a Monaco, speriamo che…» - di RedazioneGiulini, presidente del Cagliari, in vista del match con l’Inter fa il punto della situazione sulla sfida di campionato di sabato Intervistato dal Corriere dello Sport, Giulini, presidente del Cagliari – reduce dalla vittoria della Coppa Italia Primavera – ha parlato in vista dell’impegnativa sfida di campionato contro l’Inter in programma sabato pomeriggio alle ore 18:00. Diversi gli argomenti toccati tra cui anche la lotta per la salvezza che significherebbe permanenza in Serie A. 🔗internews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Barcellona-Inter: la giornata in diretta; Barcellona-Inter, al via la semifinale di Champions: orario, dove vederla in tv e online. Match in chiaro: cos; Barcellona-Inter, oggi l’andata: formazioni e dove vederla in tv. Perché sarà trasmessa in chiaro; LIVE - Barcellona-Inter 2-2, 42': finisce la partita di Kounde, al suo posto dentro Eric Garcia. 🔗Se ne parla anche su altri siti