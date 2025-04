Barcellona-Inter 2-2 | spettacolo e gol a raffica nel primo tempo!

Barcellona-Inter, attesissima semifinale d’andata della Champions League 202425: spettacolo e gol a raffica! I nerazzurri la sbloccano dopo appena 30 secondi, grazie ad un gol clamoroso di Marcus Thuram. L’attaccante francese raccoglie un perfetto cross di Dumfries e trafigge Wojciech Szcz?sny con un tacco delizioso che si infila nell’angolino. Poi raddoppia proprio Dumfries con un altro gol bellissimo. I blaugrana accorciano sull’1-2 con la rete di Lamine Yamal, altrettanto bella e pesante. Poi il 2-2 siglato da Ferran Torres. In mezzo legni e tante occasioni da entrambe le parti.Il video di Thuram che porta in vantaggio l’InterINCROYABLE, QUEL BUT DE MARCUS THURAM. pic.twitter.comt34bHeFWRC— Inter FR (@InterMilanFRA) April 30, 2025Ciao mamma ho rivisto Lionel Messi.ANDIAMO A RIPRENDERCI LA FINALE. 🔗 Ilnapolista.it - Barcellona-Inter 2-2: spettacolo e gol a raffica nel primo tempo! , attesissima semifinale d’andata della Champions League 202425:e gol a! I nerazzurri la sbloccano dopo appena 30 secondi, grazie ad un gol clamoroso di Marcus Thuram. L’attaccante francese raccoglie un perfetto cross di Dumfries e trafigge Wojciech Szcz?sny con un tacco delizioso che si infila nell’angolino. Poi raddoppia proprio Dumfries con un altro gol bellissimo. I blaugrana accorciano sull’1-2 con la rete di Lamine Yamal, altrettanto bella e pesante. Poi il 2-2 siglato da Ferran Torres. In mezzo legni e tante occasioni da entrambe le parti.Il video di Thuram che porta in vantaggio l’INCROYABLE, QUEL BUT DE MARCUS THURAM. pic.twitter.comt34bHeFWRC—FR (@MilanFRA) April 30, 2025Ciao mamma ho rivisto Lionel Messi.ANDIAMO A RIPRENDERCI LA FINALE. 🔗 Ilnapolista.it

