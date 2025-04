Barcellona-Inter 2-2 LIVE | due fiammate di Thuram e Dumfries poi la rimonta di Yamal e Ferran Problema per Lautaro

Barcellona-Inter 2-2 CRONACA 43` Si fa male anche Lautaro Martinez che su un cambio di direzione in contropiede si ferma mettendosi le mani fra. 🔗 2-2 CRONACA 43` Si fa male ancheMartinez che su un cambio di direzione in contropiede si ferma mettendosi le mani fra. 🔗 Calciomercato.com

LIVE Novara-Conegliano 1-3, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le venete soffrono due set, poi volano in finale con Milano! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.36: Per Novara ci sono i 34 punti di una straordinaria Tolok, inevitabile il suo calo nel finale, 13 punti a testa per Ishikawa e Alsmeier. In casa Conegliano 20 punti di Haak, 17 di Zhu, 16 per Gabi, 14 per Fahr 22.35: per due set Novara ha tenuto testa a Conegliano, bravissima a vincere in rimonta un primo set molto complicato, poi un calo in attacco delle piemontesi ha lanciato la squadra veneta che ha vinto un terzo set ancora abbastanza equilibrato, poi ha letteralmente dominato il quarto parziale, con Gabi sugli scudi. 🔗oasport.it

LIVE Freccia Vallone 2025 in DIRETTA: fuggitivi con due minuti sul gruppo a 180 km dall’arrivo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.30 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 14.10 12:15 Come detto bisognerà attendere diverse decine di km prima di trovare una nuova Côte. Percorso che tuttavia offrirà pochissima pianura con sezioni vallonate alternate a brevi strappetti e successivi tratti di discesa. 12:11 La situazione a 180 km dal traguardo. 🔗oasport.it

LIVE Stella Rossa-Olimpia Milano 64-68, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: ancora equilibrio tra le due squadre alla terza sirena - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30? l’Olimpia Milano rimane avanti 64-68 sulla Stella Rossa! 64-68 Appoggio di John Brown III. 62-68 1/2 anche per Bolmaro. 62-67 1/2 per Petrusev ai liberi. 61-67 2/2 per Zach LeDay a cronometro fermo per il +6 Olimpia. 61-65 Un solo libero segnato da Canaan. 60-65 Leandro Bolmaro dalla media per il +5 Milano. 60-63 2/3 per Filip Petrusev dalla lunetta: la Stella Rossa ritorna ad un solo possesso pieno di svantaggio. 🔗oasport.it

