Barcellona ha recuperato il vantaggio dell’Inter e il primo tempo si è concluso così sul risultato di 2-2. Tutte le informazioni sul match per ora.PRIMO TEMPO – La prima frazione di Barcellona-Inter è finita sul risultato di 2-2. Al 1? ha segnato subito Marcus Thuram su assist di Denzel Dumfries. Colpo di tacco perfetto per il francese che ha subito sbloccato la gara. Al minuto 21 l’Inter ha clamorosamente raddoppiato sugli sviluppi di corner. Sponda di Francesco Acerbi e rovesciata dell’esterno olandese dentro l’area di rigore. I nerazzurri non hanno però rotto il pressing avversario, Lamine Yamal con una serpentina ha beffato la difesa e tirato una mina sul secondo palo per il primo gol blaugrana. Al 38? Yann Bisseck si perde la marcatura, Raphinha di testa serve a porta vuota Ferran Torres che non può sbagliare per il 2-2 definitivo. 🔗 Inter-news.it - Barcellona-Inter 2-2 al 45?: rimonta blaugrana, difesa troppo statica! Ilha recuperato il vantaggio dell’e il primo tempo si è concluso così sul risultato di 2-2. Tutte le informazioni sul match per ora.PRIMO TEMPO – La prima frazione diè finita sul risultato di 2-2. Al 1? ha segnato subito Marcus Thuram su assist di Denzel Dumfries. Colpo di tacco perfetto per il francese che ha subito sbloccato la gara. Al minuto 21 l’ha clamorosamente raddoppiato sugli sviluppi di corner. Sponda di Francesco Acerbi e rovesciata dell’esterno olandese dentro l’area di rigore. I nerazzurri non hanno però rotto il pressing avversario, Lamine Yamal con una serpentina ha beffato lae tirato una mina sul secondo palo per il primo gol. Al 38? Yann Bisseck si perde la marcatura, Raphinha di testa serve a porta vuota Ferran Torres che non può sbagliare per il 2-2 definitivo. 🔗 Inter-news.it

