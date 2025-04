Barcellona-Inter 1-2 LIVE | Dumfries in acrobazia e Thuram di tacco! Lamine Yamal la riapre e poi prende una traversa

Barcellona-Inter 1-2 CRONACA 30` Dani Olmo vince un rimpallo fortunoso su palla di De Jong e calcia trovando però la parata di Sommer a terra..

