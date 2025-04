Barcellona-Inter 0-1 LIVE | Thuram di tacco!

Barcellona-Inter 0-1 CRONACA 4` Lamine Yamal affonda sulla destra e crossa a centro area dove non arriva per un soffio Ferran Torres e con Raphinha. 🔗 0-1 CRONACA 4` Lamine Yamal affonda sulla destra e crossa a centro area dove non arriva per un soffio Ferran Torres e con Raphinha. 🔗 Calciomercato.com

LIVE - Barcellona-Inter 0-1, 1': Thuraaaaaaaaaaaaaammm!! Pronti via e il francese si inventa una magia col tacco - BARCELLONA-INTER 0-1 (1' Thuram) LIVE MATCH IL GOL DI THURAM: Pronti via con Dumfries che prova un primo cross che viene respinto, poi la palla torna all'olandese lanciato da Barella. Assist rasoterra ... 🔗msn.com

