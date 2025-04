Barcellona il vicepres Juste | Inter tra le migliori d’Europa! Rispetto

Barcellona-Inter, partita valida per l'andata della semifinale di Champions League. Il vicepresidente del club blaugrana Juste ha parlato della gara di questa sera.ATTESA – Dal pranzo UEFA previsto tra le società di Barcellona e Inter ha parlato Juste, il vicepresidente del club blaugrana. Ecco le sue parole a poche ore dalla semifinale di Champions League: «Il Barcellona andrà in finale? Tutti noi lo vogliamo. Ci attende però una partita molto impegnativa e dobbiamo concentrarci in questo momento su quella. Dobbiamo giocare come fatto con il Borussia Dortmund e dimostrare che meritiamo la finale di quest'anno. Speriamo di regalare un'altra serata di gioia ai nostri tifosi con Flick e i nostri giocatori. Quello che viviamo sembra un sogno. Realmente i sogni si possono avverare.

