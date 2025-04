Barbra Streisand nel nuovo album duetti con Dylan McCartney e Sting

Barbra Streisand è pronta a tornare. L’artista 83enne ha annunciato The Secret Of Life: Partners, Volume Two, nuovo album in uscita il 27 giugno per Columbia RecordsSony Music. Conterrà 11 duetti, con la partecipazione delle più grandi star della musica mondiale. Per il suo nuovo disco, infatti, la diva ha chiamato a raccolta Paul McCartney, Sting e Bob Dylan, in uno dei suoi sporadici featuring della carriera. Grande attesa anche per ascoltare One Heart, One Voice, brano a tre voci con Mariah Carey e Ariana Grande. Ci saranno poi anche Sam Smith, Laufey, Tim McGraw, James Taylor, Josh Groban e Seal. «Ho sempre adorato cantare con artisti di talento», ha spiegato Barbra Streisand. «Sono per me fonte di ispirazione in modi diversi e unici. Quest’album mi ha consentito di lavorare e suonare con vecchi e nuovi amici. 🔗 Lettera43.it - Barbra Streisand, nel nuovo album duetti con Dylan, McCartney e Sting è pronta a tornare. L’artista 83enne ha annunciato The Secret Of Life: Partners, Volume Two,in uscita il 27 giugno per Columbia RecordsSony Music. Conterrà 11, con la partecipazione delle più grandi star della musica mondiale. Per il suodisco, infatti, la diva ha chiamato a raccolta Paule Bob, in uno dei suoi sporadici featuring della carriera. Grande attesa anche per ascoltare One Heart, One Voice, brano a tre voci con Mariah Carey e Ariana Grande. Ci saranno poi anche Sam Smith, Laufey, Tim McGraw, James Taylor, Josh Groban e Seal. «Ho sempre adorato cantare con artisti di talento», ha spiegato. «Sono per me fonte di ispirazione in modi diversi e unici. Quest’mi ha consentito di lavorare e suonare con vecchi e nuovi amici. 🔗 Lettera43.it

