Barbiere scomparso e trovato morto a Barletta cinque indagati per omicidio

Tgcom24.mediaset.it - Barbiere scomparso e trovato morto a Barletta, cinque indagati per omicidio Il corpo di Francesco Diviesti è stato recuperato, semicarbonizzato, nelle campagne tra Canosa di Puglia e Minervino Murge 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Alessandro Coatti scomparso da giorni in Colombia, trovato morto in una valigia - Scoperta scioccante sul povero Alessandro, un uomo di 42 anni che era sparito nel nulla da alcuni giorni. La notizia più terribile si è materializzata quando il suo cadavere è stato ritrovato all'interno di una valigia. Le autorità competenti, che avevano dato il via alle ricerche, non si sarebbero mai aspettate di trovarsi di fronte ad una scena simile. Venerdì 4 aprile si erano perse le tracce di Alessandro Coatti, che lavorava come ricercatore per la Royal Society Biology di Londra.

Chi era Francesco Diviesti, il barbiere trovato morto carbonizzato a Barletta che aiutò i terremotati nel 2016 - Francesco Diviesti, 26enne barbiere di Barletta, è stato trovato morto e semicarbonizzato in una zona rurale tra Canosa e Minervino. Conosciuto per la sua generosità, nel 2016 offrì tagli gratuiti ai terremotati del Centro Italia. Nell'attesa dell'identificazione definitiva, l'indagine è passata alla Dda di Bari per sospetto metodo mafioso.Continua a leggere 🔗fanpage.it

